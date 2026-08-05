Bunurile și banii confiscați vor fi utilizați în scopuri sociale și în interes public.

Bunurile și mijloacele bănești obținute în urma activității infracționale și confiscate de stat vor fi utilizate în interesul oamenilor și al comunităților.

Aceste resurse vor fi utilizate pentru susținerea proiectelor sociale, a serviciilor publice și a investițiilor de care au nevoie cetățenii. Guvernul a aprobat mecanismul de aplicare a Legii privind utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate, transmite moldpres.md.

Mecanismul propus este etapizat: Serviciul Fiscal de Stat va transmite Agenției de recuperare a bunurilor obținute în mod criminal informații privind activele confiscate, iar agenția va verifica admisibilitatea acestora și, o dată la șase luni, va publica pe site-ul Centrului Național Anticorupție informații despre bunurile care pot fi utilizate.

Ulterior, subiecții interesați — autorități și instituții publice, persoane fizice, persoane juridice private nonprofit, precum asociații, fundații, instituții private, organizații religioase sau alte structuri neguvernamentale — vor putea depune cereri pentru utilizarea bunurilor în termen de 90 de zile de la data anunțului.

Va fi analizat dacă solicitantul îndeplinește cerințele, dacă proiectul propus răspunde unei nevoi reale, dacă există posibilitatea de întreținere și utilizare a bunului, precum și dacă utilizarea propusă va asigura un impact social sau public real. În cazul aprobării cererii, Serviciul Fiscal de Stat va asigura transmiterea acestui bun în termen de până la 30 de zile. Întregul proces va fi deschis și transparent, iar utilizarea bunului conform destinației va fi monitorizată.

A fost stabilită și procedura de repartizare a fondurilor confiscate. Din volumul total al fondurilor transferate la bugetul de stat, 20% va fi direcționat către obiective sociale, iar 10% — către dezvoltarea capacităților instituțiilor implicate în identificarea, recuperarea și confiscarea bunurilor obținute în mod criminal.