Bumacov, la protestul de la ANRE: Când gazul e mai scump și profiturile sunt mai mari.

Partidul Social Democrat European (PSDE) a participat astăzi la protestul organizat în fața Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) împotriva solicitării de majorare a tarifelor la gazele naturale.

Participanții au menționat că solicitarea înaintată de compania „Energocom” privind majorarea tarifelor la gaze riscă să pună o nouă povară pe umerii consumatorilor, transmite stiri.md.

„Dacă ANRE va aproba această solicitare, consumatorii casnici vor plăti aproximativ 20,93 lei pentru un metru cub de gaz, față de 14,42 lei în prezent, ceea ce înseamnă o creștere de circa 6,5 lei pentru fiecare metru cub consumat. O asemenea majorare va afecta grav bugetele familiilor din Republica Moldova”, au declarat reprezentanții PSDE.

Totodată, formațiunea se arată nedumerită de faptul că autoritățile au ratat momentul pentru procurarea gazelor la prețuri mici.

„Nu au contractat gaz când era mai ieftin, iar acest lucru a fost făcut intenționat, deoarece atunci când gazul este mai scump, și profiturile sunt mai mari. Anul trecut, companiile implicate în furnizarea gazelor au înregistrat profituri de peste jumătate de miliard de lei.

Cetățenii au dreptul să cunoască adevărul. Cum se formează, în realitate, tariful final la gaz? Care este prețul efectiv de achiziție al gazului? Ce pondere au costurile de transport și distribuție? Ce alte cheltuieli sunt incluse în tarif și cum influențează acestea prețul plătit de consumatori?”, a declarat președintele PSDE, Vasile Bumacov, menționând că gazele naturale nu reprezintă un lux, ci o necesitate, iar accesul la servicii energetice trebuie să rămână unul accesibil și suportabil pentru toți cetățenii.