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rupor.md logorupor
27 Septembrie 2026, 14:30
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Bolea: Licitațiile pentru 32 de curți din Chișinău au fost suspendate din cauza lipsei de antreprenori

Lansarea licitațiilor pentru alte 32 de curți din Chișinău a fost suspendată din cauza lipsei de antreprenori.

Bolea: Licitațiile pentru 32 de curți din Chișinău au fost suspendate din cauza lipsei de antreprenori.
Bolea: Licitațiile pentru 32 de curți din Chișinău au fost suspendate din cauza lipsei de antreprenori.

Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, a relatat cum, în unele curți, lucrările au început înainte de iarnă, iar locuitorii au fost nevoiți să meargă prin noroi. Declarația a fost făcută pe 25 septembrie, în emisiunea «La limită», transmite rupor.md

Potrivit lui Bolea, în cadrul programului «Curtea Europeană» au fost semnate 69 de contracte. Găsirea executanților pentru alte obiective s-a dovedit a fi dificilă.

«Pentru un anumit număr de curți am repetat licitațiile de două-trei ori, adică nu a existat niciun participant», a spus ministrul.

În același timp, unele companii au primit contracte pentru câte 11 sau 16 curți. Bolea a dat exemplul sectorului Ciocana: în noiembrie anul trecut, un antreprenor a demontat bordurile în mai multe curți, deși nu mai putea finaliza reparațiile până la iarnă. După ploi, locuitorii s-au confruntat cu noroi, iar lucrările au trebuit amânate până în primăvară.

«I-am spus: de ce ai făcut asta, în general? Trebuie să te gândești mereu la oameni, pentru că urmează noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie. Cinci luni în care oamenii vor merge prin noroi», a relatat Bolea despre discuția cu antreprenorul.

«Ne-am cerut scuze tuturor oamenilor pentru inconvenientele create în unele curți», a adăugat ministrul.

Bolea a declarat că peste 35 de curți au fost deja date în exploatare. El a dispus ca lucrările prevăzute în cele 69 de contracte încheiate să fie finalizate până la sfârșitul lunii octombrie. Anul viitor, regulile licitațiilor urmează să fie modificate.

«Avem o listă completă, de peste 400 de curți, iar când vom trece la următoarea, desigur, vom impune condiția ca o companie să nu poată câștiga mai mult de trei curți», a spus ministrul.

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