Bolea a anunțat noi reguli pentru taximetriști la aeroport: Nu va mai fi haos.

La aeroport se va putea ajunge cu orice mașină, însă doar două companii de taxi vor putea prelua pasageri de pe teritoriul Aeroportului Internațional Chișinău.

Acestea au fost selectate în urma licitației organizate de administrația aeroportului. Ceilalți taximetriști nu vor mai putea aștepta clienții lângă terminal, creând haos, a declarat pe 16 septembrie ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, în cadrul emisiunii "Noua săptămână cu Anatolie Golea", scrie tv8.md

Potrivit ministrului, aeroportul a desfășurat un concurs pentru selectarea companiilor care au obținut dreptul de a presta servicii de taxi pentru pasagerii care sosesc la Chișinău. De asemenea, pentru elaborarea unei aplicații speciale.

"S-a desfășurat o licitație, au câștigat două companii. Prima deja și-a început activitatea, iar în curând va veni și cea de-a doua companie. (...) Totul va fi achitat prin aplicație. Nu va mai fi această fărădelege.

Din oraș se poate veni cu taxiul oricărei companii, desigur. Dar acestea nu pot lua pasageri de acolo și pleca. Doar prin aplicație și numai două companii au acest drept. O companie deja a început să activeze", a declarat Bolea.

Potrivit acestuia, ceilalți taximetriști vor putea aduce pasageri din oraș, însă nu li se va mai permite să se afle pe teritoriul din preajma aeroportului și să aștepte comenzi. Acest lucru va fi supravegheat de administrația aeroportului. Plângeri vor putea depune și reprezentanții celor două companii de taxi care au dreptul să activeze la terminal.

Moderatorul Anatolie Golea a menționat că telespectatorii care adresează întrebări în comentarii se plâng că situația deocamdată nu s-a schimbat. Lângă terminal sunt în continuare multe taxiuri "sălbatice", care activează fără aparate de taxare și nu eliberează bonuri fiscale. Plecarea pasagerilor sosiți este organizată prost, se formează cozi.

Bolea a răspuns că va transmite această informație directorului general al aeroportului și Agenției Proprietății Publice, pentru ca aceștia să rezolve problema în cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne.