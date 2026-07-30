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logos.press.md logologos
30 Iulie 2026, 10:44
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BNS: Peste jumătate din producția industrială merge pe piața internă

Potrivit celui mai recent raport al BNS pentru 2025, ponderea consumului intern de producție industrială locală a ajuns la 68,6%.

BNS: Peste jumătate din producția industrială merge pe piața internă.
BNS: Peste jumătate din producția industrială merge pe piața internă.

În 2025, volumul producției industriale realizate a constituit 88,4 miliarde de lei, dintre care 60,6 miliarde de lei (68,6%) au fost livrate pe piața internă, iar 27,7 miliarde de lei (31,4%) — pe cea externă, informează logos-press.md.

În distribuția vânzărilor pentru sectorul industrial, țara menține o tendință constantă de predominare a pieței interne față de export:

2024: Pe piața internă a fost direcționată 67,1% din producție (55,4 miliarde de lei), iar pentru export — 32,9% (27,2 miliarde de lei).

2022: Pe piața internă a fost livrat 64,5%, iar pe cea externă — 35,5%.

2021: Pe piața internă a revenit 66%, iar pe piețele externe — 34%.

Principalii factori de impuls pentru sectorul industrial rămân industria prelucrătoare și industria extractivă, precum și sectorul energetic (producția și livrarea de energie electrică, gaze și căldură).

Cea mai mare pondere în volumul total al producției industriale o are industria prelucrătoare (82,4%), urmată de producția și livrarea de energie electrică și căldură, gaze, apă caldă și sisteme de climatizare (13,2%), alimentarea cu apă, canalizarea, gestionarea deșeurilor (2,7%) și industria extractivă (1,7%).

În termeni valorici, volumul întregii producții industriale fabricate anul trecut este mai mare decât cel al producției realizate. Statistica îl evaluează la 95 miliarde de lei (în prețuri curente) (+5,4% în prețuri comparabile), comparativ cu valoarea producției realizate (88,4 miliarde de lei).

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