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bani.md logobani
31 Iulie 2026, 20:08
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BNM și MoldATSA conduc după numărul salariilor „nepotrivit de mari” din sistemul public

Banca Națională a Moldovei (BNM) și întreprinderea de stat MoldATSA concentrează peste jumătate din salariile mai mari de 50.000 de lei din sectorul public.

BNM și MoldATSA conduc după numărul salariilor „nepotrivit de mari” din sistemul public.
BNM și MoldATSA conduc după numărul salariilor „nepotrivit de mari” din sistemul public.

Acest lucru este indicat de analiza prezentată de premierul Vasile Tofan, realizată pe baza datelor Serviciului Fiscal de Stat, pentru aproximativ 40 de mii de angajați din 125 de instituții și întreprinderi de stat, transmite bani.md.

Datele arată că 439 de persoane, echivalentul a 1,1% din totalul angajaților analizați, încasează salarii nete de peste 50.000 de lei, iar 152 de persoane au remunerații care depășesc 80.000 de lei pe lună.

În fruntea clasamentului după numărul angajaților cu salarii de peste 50.000 de lei se află Banca Națională a Moldovei, cu 124 de persoane, dintre care 61 încasează peste 80.000 de lei lunar. Pe locul doi se situează MOLDATSA, cu 102 angajați remunerați cu peste 50.000 de lei, dintre care 60 depășesc pragul de 80.000 de lei.

Urmează ANRE, cu 36 de salarii de peste 50.000 de lei și șase de peste 80.000 de lei, Energocom, cu 24 de salarii care depășesc 50.000 de lei și unul de peste 80.000 de lei, precum și Agenția de Guvernare Electronică, unde 12 angajați câștigă peste 50.000 de lei.

Dacă este analizată salariul median net, clasamentul este condus de ANRE, cu 43.981 de lei, urmată de MOLDATSA – 43.200 de lei, Energocom – 36.964 de lei, Agenția de Guvernare Electronică – 32.500 de lei și Banca Națională a Moldovei – 30.341 de lei.

Analiza Guvernului mai arată că 85,8% dintre angajații din instituțiile analizate au salarii nete sub 20.000 de lei, iar salariul median în întregul sector analizat este de aproximativ 9.000 de lei.

BNM și MoldATSA conduc după numărul salariilor „nepotrivit de mari” din sistemul public

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