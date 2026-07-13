BNM: Până la sfârșitul anului 2026, inflația anuală ar putea ajunge la 8,6%.

Potrivit Biroului Național de Statistică, în ultimul an bunurile și serviciile din țară s-au scumpit cu 6,5%, iar Banca Națională prognozează o accelerare a creșterii prețurilor până la 8,6% până la sfârșitul anului.

Economiștii avertizează că toamna prețurile ar putea accelera din nou creșterea, dacă tarifele la resursele energetice vor fi majorate. Ei recomandă cetățenilor să fie prudenți în privința angajamentelor financiare pe termen lung, în special a creditelor ipotecare cu dobândă variabilă, scrie tvrmoldova.md.

„Banca Naţională a urcat luna trecută rata de bază la 7%, un semnal fără echivoc pentru că vede riscuri serioase în toamnă. De ce? Pentru că se apropie ajustările tarifare la sezonul rece, se pregăteşte reforma fiscală, iar situaţia din Orientul Mijlociu rămâne incertă. Dacă tarifele la energia termică, gazele naturale sau electricitate vor fi ajustate în sus în toamnă, această inflaţie poate reveni pe un trend ascendent în noiembrie-decembrie”, a declarat expertul economic Marin Gospodarenco.

Potrivit prognozelor Băncii Naționale, rata inflației va continua să crească, până la sfârșitul acestui an, când va ajunge la 8,6%, pe fondul situației din Orientul Mijlociu. Acest lucru se va întâmpla în principal ca urmare a creșterii prețurilor la alimente, combustibili, precum și a tarifelor la utilități.