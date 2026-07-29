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logos.press.md logologos
29 Iulie 2026, 09:26
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BNM, după discuțiile privind salariile angajaților: Este vorba despre o campanie de discreditare

BNM explică salariile mari ale conducerii și creșterea cheltuielilor cu personalul prin necesitatea de a menține plăți competitive, având în vedere complexitatea sarcinilor cu care se confruntă regulatorul.

BNM, după discuțiile privind salariile angajaților: Este vorba despre o campanie de discreditare.
BNM, după discuțiile privind salariile angajaților: Este vorba despre o campanie de discreditare.

Explicațiile au fost prezentate pe site-ul instituției, în contextul răspândirii în spațiul public a informațiilor care, în opinia Băncii Naționale a Moldovei (BNM), „discreditează și subminează încrederea publicului în banca centrală” din motive politice, transmite logos-press.md.

Potrivit acestora, o astfel de abordare față de o instituție de stat independentă este inacceptabilă, deoarece „deciziile BNM influențează economia în ansamblu, siguranța economiilor populației, încrederea în sistemul financiar și reputația internațională a Republicii Moldova”.

„Pentru atragerea și menținerea specialiștilor înalt calificați, banca centrală concurează pe piața muncii cu băncile comerciale, companiile financiare și instituțiile internaționale. Prin urmare, în aceste condiții este necesar un sistem competitiv de salarizare pentru păstrarea cunoștințelor experților, de care depinde calitatea deciziilor BNM și funcționarea sigură și stabilă a sistemului financiar”, consideră regulatorul.

Potrivit băncii, actualul sistem de salarizare, bazat pe evaluarea posturilor, a fost implementat în 2018 cu sprijinul experților de la „KORN FERRY-Hay Group” — lider internațional mondial în domeniul managementului resurselor umane, iar instituția nu a avut motive să nu aibă încredere în liderii mondiali.

Totodată, Banca Națională exprimă înțelegere față de îngrijorările societății în contextul dezbaterilor publice privind nivelul remunerațiilor în instituțiile de stat, asigurând că „gestionează legal resursele sale”.

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