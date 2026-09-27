BNM: Cererea de credite a crescut, la fel și împrumuturile problematice ale populației.

În trimestrul al doilea al anului curent, în Moldova a fost înregistrată o înăsprire a condițiilor de creditare, pe fondul creșterii cererii de împrumuturi din partea populației și a mediului de afaceri.

Acest lucru este demonstrat de datele unui sondaj recent al băncilor comerciale privind creditarea bancară, realizat de Banca Națională a Moldovei, relatează logos-press.md.

În opinia reprezentanților sectorului bancar, instituțiile financiare au devenit mai exigente față de debitori. Standardele de creditare s-au înăsprit atât pentru corporațiile nefinanciare (persoane juridice), cât și pentru gospodării (persoane fizice). Principalii factori pentru o evaluare mai strictă a riscurilor, potrivit băncilor, sunt situația economică actuală și politica internă de gestionare a riscurilor.

În pofida condițiilor mai stricte, interesul față de mijloacele împrumutate în republică continuă să crească. Bancherii remarcă o creștere semnificativă a cererii de credite din partea ambelor categorii de debitori. Companiile caută în mod activ finanțare pentru capitalul circulant și proiecte investiționale, în timp ce cetățenii solicită mai des împrumuturi de consum și ipotecare.

Volumul noilor credite ipotecare a scăzut cu 5,5% comparativ cu perioada similară a anului trecut și cu 22,9% față de trimestrul precedent, constituind 2 951,8 milioane MDL.

Volumul noilor credite de consum a crescut cu 16,2% comparativ cu perioada similară a anului trecut și cu 20,7% față de trimestrul precedent, constituind 5 119,7 milioane MDL.

Credite neperformante

Nivelul creditelor neperformante în rândul populației a crescut până la 4,9%. Principalii catalizatori ai acestei creșteri au fost segmentele ipotecar și de consum. Pentru a limita îndatorarea ulterioară a cetățenilor, BNM a înăsprit regulile privind creditarea cu amănuntul.

În sectorul comercial (corporativ), situația, dimpotrivă, s-a îmbunătățit — indicatorul împrumuturilor neperformante în rândul companiilor a scăzut până la 3,8%.

Profilul de risc al debitorilor individuali rămâne prudent: 78,2% dintre noile credite acordate persoanelor fizice au un coeficient al serviciului datoriei raportat la venit (DSI) sub 40%, iar 96,9% — sub 55%. În plus, 95,1% dintre noile credite acordate persoanelor fizice au un coeficient al raportului dintre credit și gaj (LCLR) sub 80%.

Potrivit analizei BNM, cea mai mare presiune asupra suficienței capitalului băncilor, în cazul deteriorării calității portofoliului de credite, ar putea fi exercitată de creditele acordate pentru procurarea și construcția de bunuri imobile, precum și de împrumuturile în scopuri comerciale (de comerț).