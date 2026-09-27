theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
logos-press.md logologos-press
27 Septembrie 2026, 14:00
40
Copiază linkul
Link copiat

BNM: Cererea de credite a crescut, la fel și împrumuturile problematice ale populației

În trimestrul al doilea al anului curent, în Moldova a fost înregistrată o înăsprire a condițiilor de creditare, pe fondul creșterii cererii de împrumuturi din partea populației și a mediului de afaceri.

BNM: Cererea de credite a crescut, la fel și împrumuturile problematice ale populației.
BNM: Cererea de credite a crescut, la fel și împrumuturile problematice ale populației.

Acest lucru este demonstrat de datele unui sondaj recent al băncilor comerciale privind creditarea bancară, realizat de Banca Națională a Moldovei, relatează logos-press.md.

În opinia reprezentanților sectorului bancar, instituțiile financiare au devenit mai exigente față de debitori. Standardele de creditare s-au înăsprit atât pentru corporațiile nefinanciare (persoane juridice), cât și pentru gospodării (persoane fizice). Principalii factori pentru o evaluare mai strictă a riscurilor, potrivit băncilor, sunt situația economică actuală și politica internă de gestionare a riscurilor.

În pofida condițiilor mai stricte, interesul față de mijloacele împrumutate în republică continuă să crească. Bancherii remarcă o creștere semnificativă a cererii de credite din partea ambelor categorii de debitori. Companiile caută în mod activ finanțare pentru capitalul circulant și proiecte investiționale, în timp ce cetățenii solicită mai des împrumuturi de consum și ipotecare.

Volumul noilor credite ipotecare a scăzut cu 5,5% comparativ cu perioada similară a anului trecut și cu 22,9% față de trimestrul precedent, constituind 2 951,8 milioane MDL.

Volumul noilor credite de consum a crescut cu 16,2% comparativ cu perioada similară a anului trecut și cu 20,7% față de trimestrul precedent, constituind 5 119,7 milioane MDL.

Credite neperformante

Nivelul creditelor neperformante în rândul populației a crescut până la 4,9%. Principalii catalizatori ai acestei creșteri au fost segmentele ipotecar și de consum. Pentru a limita îndatorarea ulterioară a cetățenilor, BNM a înăsprit regulile privind creditarea cu amănuntul.

În sectorul comercial (corporativ), situația, dimpotrivă, s-a îmbunătățit — indicatorul împrumuturilor neperformante în rândul companiilor a scăzut până la 3,8%.

Profilul de risc al debitorilor individuali rămâne prudent: 78,2% dintre noile credite acordate persoanelor fizice au un coeficient al serviciului datoriei raportat la venit (DSI) sub 40%, iar 96,9% — sub 55%. În plus, 95,1% dintre noile credite acordate persoanelor fizice au un coeficient al raportului dintre credit și gaj (LCLR) sub 80%.

Potrivit analizei BNM, cea mai mare presiune asupra suficienței capitalului băncilor, în cazul deteriorării calității portofoliului de credite, ar putea fi exercitată de creditele acordate pentru procurarea și construcția de bunuri imobile, precum și de împrumuturile în scopuri comerciale (de comerț).

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
logos-press.md logologos-press
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici