Belous: Obligațiunile de stat oferă cetățenilor dobânzi mai mari decât băncile.

Peste 1 miliard de lei a împrumutat Moldova de la persoanele fizice prin achiziționarea valorilor mobiliare de stat.

Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a declarat că acest mecanism le oferă cetățenilor o alternativă sigură pentru păstrarea economiilor, cu rate ale dobânzii mai mari decât în sectorul bancar, relatează tvrmoldova.md.

Răspunzând la întrebarea dacă 1 miliard de lei este mult sau puțin, ministra Finanțelor a calificat drept încurajator faptul că cetățenii au încredere în acest mecanism, iar banii provin din surse legale. În opinia ministrei, participarea la cumpărarea valorilor mobiliare de stat contribuie, de asemenea, la sporirea educației financiare a populației.

„Folosim deja acest mecanism în mod regulat, lunar, însă cred că el va deveni o obișnuință — să oferim cetățenilor o alternativă sigură, cu o rată a dobânzii mult mai mare decât în sectorul financiar, pentru păstrarea economiilor lor”, a menționat Belous.

Ministra Victoria Belous a precizat că dobânzile la valorile mobiliare de stat nu sunt impozitate, iar statul garantează returnarea fondurilor împrumutate.

„Sunteți scutiți de orice impozite. Aveți o garanție de 100% pentru întreaga sumă pe care ați împrumutat-o statului”, a declarat oficiala.

Totodată, ministra a subliniat că și sectorul bancar se bucură de încrederea cetățenilor, menționând că pe piață activează deja bănci care corespund criteriilor de fiabilitate.

Din aprilie 2025, Ministerul Finanțelor organizează lunar plasarea valorilor mobiliare de stat, oferind populației posibilitatea de a investi regulat în condiții avantajoase. Rata dobânzii la valorile mobiliare de stat este fixă și nu este impozitată, iar plățile sunt efectuate de două ori pe an, direct în contul bancar al investitorilor.

Platforma eVMS.md a fost lansată în vara anului 2024. Valorile mobiliare de stat reprezintă unul dintre cele mai sigure instrumente de investiții, datorită garanției integrale oferite de stat. Prin intermediul valorilor mobiliare de stat, statul împrumută bani de la cetățeni pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare și creștere economică a țării.

Valorile mobiliare de stat includ bonuri de trezorerie și obligațiuni de stat.