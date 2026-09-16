Belous: Majorarea salariului minim la 8.000 de lei nu este atât de simplă.

Propunerea sindicatelor de a majora salariul minim până la circa 8.000 de lei începând cu anul 2027 nu a primit deocamdată aprobarea Guvernului.

Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a declarat că o astfel de decizie trebuie calculată împreună cu sindicatele și angajatorii, deoarece majorarea salariului minim presupune cheltuieli suplimentare atât pentru stat, cât și pentru angajatori, relatează ziar.md.

Declarația a fost făcută după ce Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a cerut din nou majorarea salariului minim la aproximativ 8.000 de lei, începând cu 1 ianuarie 2027. Solicitarea a fost discutată pe 14 septembrie, în cadrul ședinței Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective.

Victoria Belous a declarat că, înainte de stabilirea unei sume concrete, este necesară evaluarea impactului unei astfel de majorări asupra economiei și discutarea acestei chestiuni cu toate părțile interesate.

„Consider că aici este necesară discutarea chestiunii atât cu partea socială, cât și cu cea antreprenorială, deoarece o majorare cu 10% a salariului minim nu este atât de simplă de administrat din punctul de vedere al proceselor economice. Dar discutăm. La baza oricăror calcule privind majorarea salariului minim există argumente pro și contra, iar ulterior echipa Ministerului Muncii și Protecției Sociale și alți reprezentanți vor lua decizia corespunzătoare”, a declarat ministra Finanțelor.

De la 1 ianuarie 2026, salariul minim în Moldova constituie 6.300 de lei pe lună pentru o normă întreagă. Anul trecut, acesta era de 5.500 de lei.