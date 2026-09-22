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rupor.md logorupor
22 Septembrie 2026, 12:16
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Belous: Majorarea accizei la motorină cu 20% va fi compensată integral fermierilor

Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a menționat că autoritățile speră să nu permită creșterea costurilor de producție și a prețurilor la produsele agricole.

Belous: Majorarea accizei la motorină cu 20% va fi compensată integral fermierilor.
Belous: Majorarea accizei la motorină cu 20% va fi compensată integral fermierilor.

„Guvernul își propune ca întreaga sumă rezultată din majorarea cu 20% a accizei la motorină să fie restituită producătorilor agricoli, astfel încât aceasta să nu influențeze prețul produselor”, a declarat Victoria Belous, informează rupor.md.

Referindu-se la posibila majorare a TVA la produsele agricole de la 8% la 12%, ministra a comunicat că autoritățile le-au propus agricultorilor un mecanism alternativ — taxarea inversă a TVA. În cadrul unui astfel de sistem, impozitul va fi achitat în etapa finală de comercializare a produselor.

„Am avut mai multe discuții cu colegii de la «Forța Fermierilor». Nimeni nu este de acord cu majorarea impozitelor, însă avem o variantă de compromis pe care le-am propus-o. Și anume — introducerea taxării inverse a TVA. Cu alte cuvinte, dacă o companie produce grâu, iar alta face făină, TVA va fi percepută doar în etapa finală — atunci când consumatorul cumpără produsul finit. Aceasta este o măsură pe care le-am propus-o și care ar reduce povara fiscală asupra producătorilor agricoli. Dar, din păcate, ei s-au pronunțat împotrivă”, a explicat ministra în cadrul emisiunii TVR Moldova.

Belous consideră că agricultorii ar trebui să examineze propunerea autorităților în loc să organizeze proteste.

„Nu cred că protestele reprezintă o soluție. Consider că agricultorii ar trebui să examineze propunerea privind taxarea inversă a TVA pentru cerealele pe care le vând pe teritoriul Republicii Moldova sau le exportă”, a declarat ministra Finanțelor.

Asociația „Forța Fermierilor” cere menținerea cotei TVA la nivelul de 8% pentru culturile cerealiere și oleaginoase. Agricultorii au declarat că, în cazul majorării cotei la 12%, prevăzută de proiectul politicii fiscal-bugetare pentru anul 2027, vor organiza proteste în zilele de 24–25 septembrie.

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