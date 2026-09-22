Belous: Guvernul poate reduce acciza sau TVA-ul dacă se scumpește combustibilul.

Declarația a fost făcută de ministrul Finanțelor, Victoria Belous, în contextul creșterii accelerate a prețurilor la produsele petroliere și al scenariilor potrivit cărora motorina s-ar putea apropia de 40 de lei pentru un litru.

„Fie vom revizui acciza, fie vom revizui cota TVA”, a declarat Belous, menționând că anume asupra acestor două componente Guvernul poate influența direct, relatează bani.md.

Potrivit ministrei, autoritățile nu pot controla prețurile internaționale la produsele petroliere, care reprezintă una dintre principalele componente ale costului final al combustibilului la stațiile PECO. În același timp, marja de profit este reglementată, astfel încât eventualele măsuri de limitare a creșterii prețurilor ar putea viza în primul rând impozitele percepute de stat.

„Nu vrem să indicăm cifre sau să facem promisiuni. Urmărim cu atenție dinamica prețurilor și vom încerca să adoptăm măsuri de sprijin”, a spus Victoria Belous.

Ministra Finanțelor a subliniat că decizia privind modificarea accizelor sau a TVA nu a fost luată deocamdată. Totuși, Guvernul monitorizează situația și poate interveni dacă presiunea asupra prețurilor se va intensifica.

„Reacția va urma în cazul în care situația va deveni mult mai gravă. Orice stat are posibilitatea fie să revizuiască acciza, fie să revizuiască TVA, pentru a influența creșterea prețului și a o tempera, deoarece aceste două taxe reprezintă o parte semnificativă a prețului final de vânzare”, a explicat Belous.