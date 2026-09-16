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rupor.md logorupor
16 Septembrie 2026, 21:27
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Belous: Fermierii au renunțat la mecanismul taxării inverse a TVA-ului

Fermierii au renunțat la mecanismul taxării inverse a TVA-ului. Acest lucru a fost declarat în cadrul unei conferințe de ministra Finanțelor, Victoria Belous.

Belous: Fermierii au renunțat la mecanismul taxării inverse a TVA-ului.
Belous: Fermierii au renunțat la mecanismul taxării inverse a TVA-ului.

Victoria Belous a răspuns fermierilor care se pronunță împotriva majorării TVA la culturile cerealiere și oleaginoase de la 8% la 12%; despre acest lucru scrie canalul de Telegram rupor.md.

Ministra Finanțelor a declarat că li s-a propus mecanismul taxării inverse a TVA, însă „Forța Fermierilor” a refuzat.

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