16 Septembrie 2026, 21:27
2 197
Copiază linkul
Link copiat
Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Belous: Fermierii au renunțat la mecanismul taxării inverse a TVA-ului.
Belous: Fermierii au renunțat la mecanismul taxării inverse a TVA-ului
Fermierii au renunțat la mecanismul taxării inverse a TVA-ului. Acest lucru a fost declarat în cadrul unei conferințe de ministra Finanțelor, Victoria Belous.
Victoria Belous a răspuns fermierilor care se pronunță împotriva majorării TVA la culturile cerealiere și oleaginoase de la 8% la 12%; despre acest lucru scrie canalul de Telegram rupor.md.
Ministra Finanțelor a declarat că li s-a propus mecanismul taxării inverse a TVA, însă „Forța Fermierilor” a refuzat.
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?