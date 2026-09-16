Belous explică cum funcționează mecanismul acțiunilor destinate angajaților.

Mecanismul de stimulare a angajaților prin acordarea de acțiuni, cunoscut sub denumirea de stock option plan, a fost creat pentru a oferi facilități fiscale unor beneficiari concreți.

Potrivit regulilor în vigoare, între includerea unui angajat în program și momentul în care acesta poate primi efectiv acțiunile trebuie să treacă cel puțin trei ani, a declarat ministra Finanțelor, Victoria Belous, informează bani.md.

Belous a explicat că mecanismul a fost introdus pentru ca întreprinderile să își poată păstra angajații și să îi motiveze să contribuie pe termen lung la creșterea valorii companiei.

„Am introdus în legislație un mecanism de stimulare a angajatului care lucrează în companie și le-am oferit fondatorilor posibilitatea de a motiva angajatul să rămână mai mult timp în companie și să aibă indicatori de performanță foarte înalți”, a declarat Victoria Belous.

Potrivit acesteia, compania poate aproba un plan de stimulare, însă din momentul stabilirii condițiilor și până la transmiterea efectivă a acțiunilor trebuie să treacă cel puțin trei ani.

Ministra susține că această condiție exclude posibilitatea aplicării retroactive a mecanismului pentru acțiunile acordate anterior.

„Prevederea a fost aprobată în decembrie 2023. Respectiv, atât juridic, cât și practic, până în 2028 nu poate fi utilizat acest mecanism pentru acțiunile acordate angajatului. Acuzațiile că cineva a creat acest mecanism pentru acțiunile care au fost acordate în anul precedent sunt nefondate”, a declarat Belous.

Regulile privind planul de opțiuni pe acțiuni (stock option plan) au scopul de a stimula performanța și de a păstra angajații prin oferirea unor drepturi de participare în companie. În documentele Ministerului Finanțelor se menționează că obiectivul mecanismului este motivarea angajaților și administratorilor să contribuie la creșterea valorii întreprinderii.

Declarațiile Victoriei Belous au venit după ce deputatul Ion Chicu a criticat acest mecanism și a anunțat că va solicita Procuraturii Generale să verifice modul în care au fost promovate prevederile fiscale privind programele de stimulare prin acțiuni. Chicu susține că acestea ar putea crea facilități nejustificate pentru managerii companiilor mari și a declarat că va propune excluderea lor din proiectul politicii fiscale pentru anul 2027.

Chicu susține că beneficiarii unor astfel de programe pot primi acțiuni fără a plăti impozite și contribuții care, în alte condiții, ar fi ajuns în bugetul de stat. El a cerut verificarea cronologiei modificărilor legislative și stabilirea dacă acestea au fost promovate în interesul unor persoane sau grupuri concrete.