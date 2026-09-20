Belous, despre reducerea TVA la 8% pentru carnea de pui: Nu vedem riscuri pentru piață.

Ministra Finanțelor, Victoria Belous, respinge avertismentele reprezentanților industriei cărnii privind reducerea cotei TVA la 8% pentru carnea de pasăre și susține că măsura nu va crea riscuri pentru producătorii autohtoni.

Răspunzând la întrebarea privind criticile potrivit cărora egalarea cotelor de TVA pentru carnea de pasăre locală și cea importată ar putea crea avantaje pentru produsele din străinătate, inclusiv din Ucraina, Belous a declarat că Ministerul Finanțelor nu vede în prezent o astfel de amenințare, transmite bani.md

„În acest moment, nu vedem niciun risc”, a declarat ministra Finanțelor.

Potrivit Victoriei Belous, diferența dintre cote nu va deveni un stimulent suficient pentru majorarea importurilor, deoarece atât carnea produsă în Republica Moldova, cât și cea adusă din străinătate vor fi impozitate la fel.

Ministra a respins, de asemenea, temerile potrivit cărora producătorii autohtoni de carne de pasăre s-ar putea afla într-o poziție dezavantajoasă. Ea a explicat că pentru carnea procesată va fi aplicată aceeași cotă TVA de 8%, indiferent dacă produsul provine de la un producător local sau din străinătate.

Referitor la riscul acumulării unor sume semnificative de TVA spre restituire în situația în care pasărea vie este procurată la o cotă mai mare, iar carnea este comercializată cu TVA de 8%, Belous a declarat că întreprinderile dispun de mecanisme pentru gestionarea unor astfel de dezechilibre.

Potrivit ministrei, companiile care nu pot utiliza TVA-ul acumulat în cadrul operațiunilor curente au, printre altele, posibilitatea de a-și restructura activitatea, iar în cele mai multe cazuri nu ar trebui să se acumuleze sume semnificative de TVA spre restituire.

Declarațiile Victoriei Belous au venit după ce reprezentanții industriei cărnii au criticat intenția Ministerului Finanțelor de a introduce cote diferențiate de TVA în sector. Aceștia au avertizat că reducerea taxei la 8% pentru carnea de pasăre, indiferent de origine, ar putea duce la dezechilibre pe piață, stimula importurile și bloca fondurile companiilor locale.

Eugeniu Salcuțan, reprezentant al Patronatului Întreprinderilor Industriei Prelucrătoare a Cărnii, a declarat în timpul consultărilor publice pe marginea proiectului de simplificare a legislației fiscale și vamale că noua schemă „ascunde riscuri serioase” pentru sector.

Una dintre principalele obiecții ale reprezentanților sectorului constă în faptul că cota TVA de 8% va fi aplicată inclusiv cărnii de pui importate, ceea ce, în opinia procesatorilor, va crea indirect avantaje pentru producătorii din străinătate.

Potrivit datelor prezentate de Salcuțan, piața cărnii de pasăre depinde în proporție de circa 31% de importuri, în timp ce producția internă asigură aproximativ 89% din piața cărnii de porc, însă pentru aceasta se preconizează menținerea cotei TVA la nivelul de 20%.

„Subvenționăm importurile din bani publici”, a declarat reprezentantul patronatului, susținând că diferența de impozitare dintre carnea de porc și cea de pasăre poate crea un dezechilibru artificial pe piață.

Reprezentanții sectorului avertizează, de asemenea, asupra riscului acumulării TVA-ului spre restituire. Dacă pasărea vie este procurată cu TVA de 20%, iar carnea obținută este vândută cu TVA de 8%, abatoarele pot acumula permanent sume care urmează să fie restituite de stat.

Procesatorii mai susțin că reducerea TVA pentru carnea de pui nu garantează o scădere automată a prețurilor de la raft. În schimb, ei propun o schemă fiscală unică, care să nu creeze diferențe între diversele categorii de carne, precum și între producătorii locali și importatori.