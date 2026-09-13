Belous: Bazele de odihnă de stat ar trebui vândute sau transmise în administrare privată

Ministra Finanțelor, Victoria Belous, consideră că bazele de odihnă și alte obiective aflate în proprietatea statului ar trebui transmise în gestiunea sectorului privat sau scoase la vânzare.

În opinia sa, acest lucru va permite reducerea cheltuielilor publice și utilizarea mai eficientă a acestor bunuri, scrie noi.md.

Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii Cabinetul din umbră de la postul de televiziune Jurnal TV.

Potrivit ministrului, unele dintre aceste baze de odihnă există încă din perioada sovietică, iar statul continuă să suporte cheltuieli pentru întreținerea lor, fără a asigura o dezvoltare suficientă a obiectivelor respective.

„Consider că nu ar mai trebui să investim acolo, ci să le transmitem în administrarea sectorului privat, pentru ca acesta să investească și să le dezvolte. Nu cred că pentru stat este o prioritate să păstreze aceste obiective, deoarece nici măcar nu le dezvoltăm — doar le menținem și continuăm să cheltuim bani pentru ele”, a declarat Victoria Belous.

Ministrul a precizat că o astfel de abordare ar putea fi aplicată nu doar bazelor de odihnă, ci și altor obiective aflate în proprietatea statului, care sunt utilizate insuficient de eficient și care pot fi transmise în administrare privată sau scoase la vânzare.

Belous a menționat că unele obiective aflate în gestiunea instituțiilor de stat nu oferă nici ele condiții care, în opinia sa, ar justifica menținerea lor în continuare sub administrarea statului.

„Dacă vrem să transformăm zonele de odihnă în obiective atractive și comerciale, care vor crea valoare adăugată pentru economie, consider că aceste baze trebuie să își găsească un alt administrator”, a declarat ministra Finanțelor.