Banii care salvează țările de la colaps. Cât de pregătită este Republica Moldova.

Statele asiatice continuă să domine clasamentul mondial al rezervelor valutare, acumulând aproximativ două treimi din totalul acestora.

Acest lucru este confirmat de datele Fondului Monetar Internațional (FMI) din baza International Reserves and Foreign Currency Liquidity (IRFCL), analizate de Visual Capitalist. În calcul nu sunt incluse rezervele de aur, iar datele acoperă perioada de la mijlocul anului 2025 până în al doilea trimestru al anului 2026, informează bani.md.

China își menține poziția de lider mondial, cu rezerve valutare de 3,41 trilioane de dolari, fiind urmată de Japonia, cu 1,26 trilioane de dolari, și Elveția, care deține 932 de miliarde de dolari.

În top 10 se mai regăsesc Taiwan (602 miliarde dolari), India (543 miliarde), Arabia Saudită (459 miliarde), Hong Kong (442 miliarde), Rusia (434 miliarde), Coreea de Sud (423 miliarde) și Singapore (419 miliarde).

Analiza arată că dominația Asiei este rezultatul politicilor economice adoptate după criza financiară asiatică din 1997, când multe state au început să acumuleze rezerve valutare consistente pentru a-și proteja economiile împotriva șocurilor externe și a dependenței de finanțarea externă.

Rezervele valutare reprezintă un instrument pentru băncile centrale utilizat pentru stabilizarea cursului valutar, finanțarea importurilor strategice, plata datoriei externe și menținerea încrederii investitorilor în perioade de volatilitate financiară.

Republica Moldova nu figurează în clasamentul celor mai mari deținători de rezerve valutare, însă și-a consolidat în ultimii ani poziția externă. Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, rezervele valutare oficiale au depășit 5,2 miliarde de dolari la sfârșitul lunii iunie 2026. Volumul total al rezervelor acoperă în prezent circa șase luni de importuri.