Băncile și serviciile de plăți, obligate să afișeze în mod deschis toate comisioanele.

Moldovenii nu vor mai avea parte de surprize sub forma unor comisioane bancare ascunse. Toate băncile comerciale și serviciile de plăți vor fi obligate să informeze în mod clar și transparent clienții despre tarife.

Parlamentul a adoptat, în a doua lectură, o lege menită să sporească transparența serviciilor financiare, să simplifice schimbarea conturilor și să garanteze cetățenilor accesul la servicii bancare de bază, informează rupor.md.

Inițiativa legislativă, elaborată de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), ține cont de recomandările Comisiei Europene privind armonizarea ulterioară a cadrului normativ cu legislația europeană în domeniul protecției drepturilor consumatorilor.

Noua lege are ca scop sporirea transparenței, informarea mai eficientă a consumatorilor și asigurarea unui acces echitabil la serviciile financiare-cheie.

Potrivit proiectului de lege, înainte de încheierea contractului privind deschiderea unui cont de plăți, furnizorul va fi obligat să ofere consumatorului un document cu informații clare despre tarifele și comisioanele aplicabile. Formularul standardizat va corespunde cerințelor UE privind modul de întocmire. În plus, clienții vor primi anual, în mod gratuit, informații despre comisioanele percepute de furnizorii de servicii de plăți, pentru a putea evalua mai ușor cheltuielile aferente serviciilor utilizate. Până acum, furnizorii publicau, pe propriile site-uri, condițiile generale, tarifele și comisioanele pentru serviciile destinate clienților retail.

În vederea asigurării transparenței și a accesului la servicii financiare accesibile, CNPF va crea o pagină web, în care vor fi publicate informații despre serviciile diferiților furnizori de servicii de plăți, inclusiv comisioanele percepute de aceștia. Acest lucru le va permite consumatorilor să compare ofertele și să aleagă cele mai avantajoase variante.

Proiectul de lege include, de asemenea, prevederi menite să simplifice schimbarea conturilor de plăți. Pentru a garanta drepturile tuturor consumatorilor, băncile vor fi obligate să ofere conturi de plăți cu servicii de bază. Documentul prevede sancțiuni pentru furnizorii care încalcă prevederile: CNPF va putea emite avertismente scrise, aplica amenzi sau măsuri executorii, în funcție de încălcările constatate.

Noile prevederi legislative vor intra în vigoare peste 12 luni de la data publicării în „Monitorul Oficial” al Republicii Moldova, cu excepția capitolului privind schimbarea conturilor, care va intra în vigoare peste 24 de luni după publicare. Articolele distincte vor intra în vigoare în ziua aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.