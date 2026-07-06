Băncile implementează noul regulament al BNM

Băncile din Moldova au început să implementeze standardele corporative prevăzute în regulamentul BNM, care transpun directivele europene și promovează responsabilitatea ecologică, socială și de guvernanță.

Banca Națională a Moldovei, în colaborare cu Asociația Băncilor din Moldova și Corporația Financiară Internațională (CFI), parte a Grupului Băncii Mondiale, a organizat un seminar online pentru dezvoltarea abilităților practice în implementarea finanțării durabile, transmite logos-pres.md.

Regulamentul obligă instituțiile financiare să integreze standardele și riscurile ESG (Mediu, Social și Guvernanță) în strategia lor. Se introduce testarea obligatorie de stres a rezilienței portofoliilor bancare la schimbările climatice pe termen lung și factorii de risc social.

Băncile vor fi obligate să raporteze periodic Băncii Naționale despre gradul de expunere la riscurile ESG. În cadrul antrenamentului practic, experții CFI au pregătit băncile pentru implementarea treptată a noii baze normative.

Partea interactivă a seminarului a oferit participanților posibilitatea de a analiza principalele metode practice pentru consolidarea mecanismelor interne de gestionare a riscurilor de mediu, sociale și de guvernanță (ESG).

Pe lângă blocul de mediu și social, regulamentul actualizează metodologia de evaluare a riscurilor tradiționale — de credit, de piață, de concentrare, precum și riscurile legate de modificarea ratelor dobânzilor în afara portofoliului de tranzacționare.