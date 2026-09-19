Banca Națională a Moldovei a revizuit în sens negativ prognoza inflației și pentru anul 2027.

Prețurile în Moldova vor crește până la sfârșitul lui 2026 mai repede decât se estima acum o lună. În acest context, Banca Națională a Moldovei a recurs la înăsprirea bruscă a politicii monetare, majorând rata de bază la 9% anual.

Din mai, aceasta este deja a patra majorare consecutivă: de la începutul anului, costul banilor pe piață a crescut cumulativ cu 4 puncte procentuale (de la 5% la 9%), transmite logos-pres.md

Volatilitatea piețelor energetice și instabilitatea geopolitică continuă să exercite presiuni asupra pieței interne. După cum remarcă regulatorul, indicatorii actuali din august s-au dovedit a fi chiar ușor sub așteptările anterioare doar din cauza întârzierii ajustării tarifelor la gazele naturale.

Însă urmează sezonul de încălzire, iar acest factor va produce inevitabil efecte în lunile următoare. Efectul amânat al tarifelor reglementate la resursele energetice este inevitabil. Iar cererea de consum s-a activizat doar în lunile de vară. În trimestrul al doilea al anului 2026, ritmurile de creștere a activității economice au fost mai mari (+0,9%) decât în trimestrul precedent (+0,4%). Acest efect a fost susținut de cererea internă și de cererea externă netă, argumentează BNM.

BNM observă anumite premise pentru continuarea dinamicii pozitive a activității economice, ceea ce încălzește consumul intern. Astfel, în ianuarie-iulie 2026, exporturile au crescut cu 11,7%, iar importurile – cu 7,1%, în timp ce comerțul cu amănuntul și cel cu ridicata pe piața internă au crescut, în medie, cu 15,7% și, respectiv, 9,4% față de perioada similară a anului precedent.

Încrederea regulatorului este alimentată de creșterea transferurilor în favoarea persoanelor fizice, care în iulie au sporit cu 21% în termeni anuali, precum și de creșterea nominală a salariilor (+12%).

Comparativ cu prognoza din august, evaluarea actuală a riscurilor de accelerare a inflației a fost redusă pentru trimestrul al treilea și majorată – pentru trimestrul al patrulea al anului 2026 și prima jumătate a anului 2027. Prognoza anterioară presupunea că diminuarea presiunilor inflaționiste va fi posibilă deja de la începutul anului viitor.

Totodată, actualizarea prognozei a fost influențată de o serie de factori imprevizibili. BNM nu cunoaște deocamdată „termenele și amploarea ajustării tarifelor la serviciile reglementate, condițiile producției agricole în anul viitor, volumul consumului, investițiilor și transferurilor bănești” și multe altele care pot avea un impact semnificativ asupra inflației.