Banca Mondială va sprijini autoritățile în evaluarea impactului reformei fiscale.

Banca Mondială ar putea oferi sprijin tehnic de specialitate Guvernului în evaluarea impactului reformelor, etapizarea modificărilor fiscale și analiza măsurilor compensatorii.

Acest subiect a fost discutat în cadrul întâlnirii prim-ministrului Alexandru Munteanu cu directorul regional al Băncii Mondiale pentru Europa de Est, Robert Saum. Negocierile au vizat asigurarea sustenabilității finanțelor publice și identificarea soluțiilor care să contribuie direct la creșterea veniturilor reale ale populației, transmite logos-pres.md.

În special, s-a discutat despre reforma fiscală, aflată în prezent în etapa consultărilor publice, precum și despre măsurile necesare pentru consolidarea sustenabilității finanțelor publice.

„Părțile au discutat despre asistența tehnică pe care Banca Mondială o poate oferi pentru evaluarea impactului reformelor, implementarea etapizată a modificărilor fiscale și analiza măsurilor compensatorii, astfel încât acestea să contribuie la creșterea veniturilor reale ale populației”, se arată în comunicatul guvernului.

De asemenea, au abordat pregătirea noului Program Cadru de parteneriat cu Republica Moldova pentru anii 2027–2031, care va fi orientat spre reducerea sărăciei, stimularea creșterii economice și apropierea țării de standardele Uniunii Europene.

Importanța măsurilor suplimentare

În aceeași perioadă, ministrul Finanțelor Andrian Gavriliță a avut o întâlnire cu directorul regional al Băncii Mondiale pentru Europa de Est, Robert Saum. Ei au discutat politica fiscală pentru anul următor, ajustarea sistemului de salarizare în sectorul bugetar, precum și prioritățile reformelor în contextul procesului de integrare europeană. În cadrul discuțiilor, ministrul finanțelor a subliniat importanța măsurilor suplimentare în politica fiscală, menite să asigure creșterea veniturilor reale ale majorității populației.

Potrivit lui Gavriliță, parteneriatul cu Banca Mondială are un caracter strategic, iar expertiza și sprijinul oferite contribuie la consolidarea finanțelor publice și la realizarea reformelor necesare pentru apropierea Republicii Moldova de standardele Uniunii Europene.