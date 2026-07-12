Banca Mondială a clasificat Moldova în categoria țărilor cu venituri medii-superioare.

Republica Moldova a trecut în categoria țărilor cu venituri peste medie, dar rămâne cea mai săracă țară din Europa.

Republica Moldova a fost reclasificată de Banca Mondială în categoria statelor cu venituri medii-superioare (Upper-middle income), potrivit actualizării anuale a clasificării economiilor lumii, valabilă pentru perioada iulie 2026 – iunie 2027, transmite bani.md.

Astfel, Moldova părăsește grupul țărilor cu venituri medii-inferioare și intră în categoria în care se regăsesc state precum România, Bulgaria, Turcia, Brazilia și China.

Clasificarea este realizată anual, la 1 iulie, pe baza Venitului Național Brut (GNI) pe cap de locuitor din anul precedent, calculat prin metodologia Atlas. În total, Banca Mondială a evaluat 218 economii, împărțite în patru categorii: venituri reduse, venituri medii-inferioare, venituri medii-superioare și venituri ridicate.

În acest an, șase state au avansat într-o categorie superioară, iar niciunul nu a coborât. Pe lângă Republica Moldova, în categoria economiilor cu venituri medii-superioare au fost promovate Iordania, Micronezia, Filipine, Sri Lanka și Vietnam, în timp ce Togo a trecut din categoria statelor cu venituri reduse în cea a economiilor cu venituri medii-inferioare.

Potrivit Băncii Mondiale, fiecare țară a ajuns în noua categorie din motive diferite: Vietnam și Filipine datorită creșterii economice accelerate, Sri Lanka în urma redresării după criza economică, Iordania ca urmare a revizuirii datelor statistice, iar Togo după actualizarea populației în urma recensământului.

Reclasificarea are o importanță practică, deoarece este utilizată de instituțiile financiare internaționale pentru stabilirea accesului la împrumuturi concesionale și programe de asistență pentru dezvoltare. Totodată, indicatorul este folosit de guverne și investitori pentru evaluarea progresului economic al unei țări.

Banca Mondială precizează însă că această clasificare nu reflectă direct nivelul de trai sau gradul de dezvoltare al unei țări, ci doar nivelul venitului național brut pe cap de locuitor. De asemenea, pragurile sunt ajustate anual în funcție de inflație, iar clasificarea poate fi influențată de evoluția economiei, modificările cursului de schimb sau revizuirea datelor statistice.

În ultimele aproape patru decenii, peisajul economic mondial s-a schimbat. Dacă în 1987 aproximativ 30% dintre economiile lumii erau încadrate în categoria statelor cu venituri reduse, în prezent ponderea acestora a scăzut la doar 11%, potrivit Băncii Mondiale.