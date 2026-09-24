Băluțel: Moldova trebuie să se pregătească pentru o perioadă de instabilitate pe piața gazelor
Deputatul PAS Andrian Băluțel a menționat că autoritățile trebuie să se concentreze pe asigurarea rezervelor de gaze și identificarea resurselor pentru compensații destinate consumatorilor.
În cadrul emisiunii „Secretele puterii” de la postul de televiziune Jurnal TV, Băluțel a declarat că situația de pe piețele internaționale este imprevizibilă, iar problema nu constă doar în preț, ci și în disponibilitatea volumelor necesare de gaze, relatează realitatea.md
„Trăim într-o situație atât de imprevizibilă pe piețele internaționale. Este vorba despre volume și despre posibilitatea de a avea aceste volume, deoarece prețurile fluctuează de la o zi la alta din cauza unor circumstanțe care nu depind de noi”, a declarat deputatul.
El a explicat că autoritățile trebuie, în primul rând, să asigure disponibilitatea volumelor de gaze rezervate și accesibile, iar în paralel să găsească resursele necesare pentru a compensa cât mai mult cheltuielile populației.
Băluțel a amintit că Moldova s-a confruntat deja cu o situație similară la începutul invaziei Federației Ruse în Ucraina, când prețul gazului a ajuns la aproape 27 de lei. Potrivit deputatului, și atunci au fost găsite soluții pentru a reduce impactul scumpirii asupra consumatorilor.
În acest context, el a menționat și eforturile autorităților de a atrage ajutor extern. Prim-ministrul se află la New York, unde va avea mai multe întâlniri, inclusiv pentru identificarea surselor de sprijin care vor ajuta Moldova să depășească această perioadă.
De asemenea, Băluțel a vorbit despre măsurile de optimizare a cheltuielilor bugetare, inclusiv cele privind salariile și funcțiile, precum și despre politica fiscală.
„Vom direcționa spre compensații maximum posibil, pentru a trece prin această perioadă”, a concluzionat deputatul PAS.