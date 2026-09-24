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24 Septembrie 2026, 11:12
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Băluțel: Moldova trebuie să se pregătească pentru o perioadă de instabilitate pe piața gazelor

Deputatul PAS Andrian Băluțel a menționat că autoritățile trebuie să se concentreze pe asigurarea rezervelor de gaze și identificarea resurselor pentru compensații destinate consumatorilor.

Băluțel: Moldova trebuie să se pregătească pentru o perioadă de instabilitate pe piața gazelor.
Băluțel: Moldova trebuie să se pregătească pentru o perioadă de instabilitate pe piața gazelor.

În cadrul emisiunii „Secretele puterii” de la postul de televiziune Jurnal TV, Băluțel a declarat că situația de pe piețele internaționale este imprevizibilă, iar problema nu constă doar în preț, ci și în disponibilitatea volumelor necesare de gaze, relatează realitatea.md

„Trăim într-o situație atât de imprevizibilă pe piețele internaționale. Este vorba despre volume și despre posibilitatea de a avea aceste volume, deoarece prețurile fluctuează de la o zi la alta din cauza unor circumstanțe care nu depind de noi”, a declarat deputatul.

El a explicat că autoritățile trebuie, în primul rând, să asigure disponibilitatea volumelor de gaze rezervate și accesibile, iar în paralel să găsească resursele necesare pentru a compensa cât mai mult cheltuielile populației.

Băluțel a amintit că Moldova s-a confruntat deja cu o situație similară la începutul invaziei Federației Ruse în Ucraina, când prețul gazului a ajuns la aproape 27 de lei. Potrivit deputatului, și atunci au fost găsite soluții pentru a reduce impactul scumpirii asupra consumatorilor.

În acest context, el a menționat și eforturile autorităților de a atrage ajutor extern. Prim-ministrul se află la New York, unde va avea mai multe întâlniri, inclusiv pentru identificarea surselor de sprijin care vor ajuta Moldova să depășească această perioadă.

De asemenea, Băluțel a vorbit despre măsurile de optimizare a cheltuielilor bugetare, inclusiv cele privind salariile și funcțiile, precum și despre politica fiscală.

„Vom direcționa spre compensații maximum posibil, pentru a trece prin această perioadă”, a concluzionat deputatul PAS.

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