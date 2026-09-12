Avesterra Group și-a îndreptat atenția spre piața moldovenească a cărnii de pui

Avesterra Group, producător ucrainean de carne de pasăre, intră în acest an pe noi piețe.

Compania a efectuat deja primele livrări de carne de pui în Marea Britanie, Țările de Jos și Estonia. În prezent, Avesterra Group pregătește primul lot de produse pentru expediere în Georgia și lucrează la intrarea pe piața Republicii Moldova, scrie logos-pres.md.

Avesterra Group a expediat primul lot comercial în Marea Britanie pe 31 iulie, sub marca Delika. După livrarea de test, partenerul britanic a contractat noi loturi de carne.

Despre aceasta a relatat latifundist, cu referire la serviciul de presă al companiei. Înainte de intrarea pe piețele europene, capacitățile de producție ale companiei au fost certificate pentru exportul produselor în UE. Înainte de începerea livrărilor în Marea Britanie, întreprinderea a trecut, de asemenea, o verificare privind conformitatea cu cerințele naționale veterinare și sanitare. După aceasta, compania a fost inclusă în lista producătorilor care au dreptul să exporte produse pe piața britanică.

Până în prezent, Avesterra Group are experiență în exportul produselor în 25 de țări ale lumii. Până la sfârșitul anului 2027, Avesterra Group intenționează să majoreze ponderea exporturilor până la 20% din volumul lunar de producție. Totodată, principala piață de desfacere pentru companie va rămâne Ucraina. „Pentru noi este esențial nu doar să efectuăm primele livrări, ci să construim o cooperare pe termen lung cu partenerii internaționali și să asigurăm prezența regulată a produselor noastre pe noile piețe.

Prelungirea contractului cu partenerul britanic după prima expediere confirmă competitivitatea produselor ucrainene și ne deschide oportunități pentru extinderea ulterioară a exporturilor”, a menționat CEO-ul Avesterra Group, Svetlana Sobipan.

Potrivit Logos Press, înainte de introducerea, în primăvara acestui an, a interdicției temporare impuse de Agenția ANSA privind livrările de carne de pui ucraineană pe piața moldovenească, conducerea celui mai mare agroholding din Ucraina, SA „Mironovski Hliboproduct” (MHP), examina serios planurile de construire a unei ferme avicole în Moldova. După anularea interdicției, întreprinderea a reluat livrările de carne de pasăre și semipreparate în Moldova. Însă planurile de organizare a producției acestor produse în țară nu mai sunt de actualitate.