Autoritățile vor decide după adoptarea bugetului cât vor putea aloca pentru compensațiile la gaz.

Autoritățile Republicii Moldova urmează să stabilească ce sumă vor putea aloca pentru compensarea facturilor la gaz în sezonul de încălzire următor.

Probabil va trebui să economisim. După declarația prim-ministrului Vasile Tofan că sprijinul de stat în această iarnă va fi mai mic și nu va putea acoperi toți cetățenii, explicații suplimentare a oferit și președintele Parlamentului, Igor Grosu, transmite tv8.md.

Potrivit speakerului, autoritățile nu pot influența direct creșterea prețurilor, deoarece Moldova depinde în mare măsură de importuri.

„Dacă am avea resurse proprii, măcar parțial, ca România sau Ucraina, am putea atenua astfel de șocuri de preț”, a menționat Igor Grosu.

El a adăugat că volumul viitoarelor compensații va depinde de posibilitățile bugetului de stat.

„Premierul spune că anul acesta compensațiile vor fi mai mici, deoarece, conform estimărilor preliminare, acestea nu vor mai constitui 80%, așa cum a fost înainte. Când vom trece la discutarea bugetului, vom vedea ce resurse dispunem și vom decide împreună cât putem aloca și cui anume putem acorda sprijin”, a declarat președintele Parlamentului.

Potrivit lui Grosu, formula concretă de calcul a compensațiilor și criteriile de acordare a ajutorului țintit vor fi anunțate după aprobarea bugetului. În prezent, instituțiile de profil continuă să evalueze parametrii viitoarei programe de sprijin.

În sezonul de încălzire trecut, sprijin de stat au primit peste 620.000 de gospodării. Pentru compensații din buget au fost alocați circa 2,2 miliarde de lei, iar mărimea sprijinului a depins de gradul de vulnerabilitate al fiecărei familii.