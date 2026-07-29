Autoritățile pregătesc vânzări pilot de active, în primul rând clădiri abandonate.

Guvernul nu plănuiește deocamdată să lanseze o privatizare pe scară largă, însă pregătește vânzări pilot ale activelor de stat neutilizate pentru a demonstra transparența acestor proceduri.

Despre aceasta a declarat premierul Vasile Tofan.

Potrivit șefului Guvernului, autoritățile vor începe prin identificarea obiectelor imobiliare abandonate sau neutilizate de zeci de ani — clădiri, terenuri și alte active care nu aduc beneficii statului, informează logos-press.md.

„În prezent, avem o strategie foarte responsabilă și treptată în această privință. Nu intenționăm să începem imediat privatizarea. În prima etapă ne vom concentra pe identificarea activelor, în primul rând a obiectelor imobiliare: clădiri abandonate, case nelocuite și terenuri neutilizate de 30 de ani sau mai mult”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul a recunoscut că însăși cuvântul „privatizare” stârnește neîncredere în societate din cauza experienței anterioare, când o parte a cetățenilor considera că proprietatea de stat era vândută netransparent.

„Înțeleg foarte bine că oamenii nu au încredere în cuvântul «privatizare». Mulți cred că atunci când se anunță privatizarea, activele vor fi vândute persoanelor apropiate, iar diferența va ajunge în buzunarele cuiva. Înțelegem această problemă legată de încredere”, a menționat premierul.

Pentru a schimba această percepție, Guvernul intenționează să realizeze mai multe tranzacții pilot și să demonstreze că activele statului pot fi valorificate transparent și eficient.

Vasile Tofan a subliniat că doar după desfășurarea cu succes a unor astfel de operațiuni se va putea discuta despre procese mai ample.

„Dorim să arătăm că putem prelua un activ cu valoarea contabilă X și să-l vindem cu 10X, pentru ca oamenii să vadă că procesul este cu adevărat transparent, iar fondurile obținute merg în sprijinul bugetului de stat. Doar după ce vom restabili încrederea și oamenii vor vedea că totul se face corect și deschis, se va putea vorbi despre procese mai ample”, a concluzionat prim-ministrul.