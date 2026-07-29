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logos.press.md logologos
29 Iulie 2026, 08:56
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Autoritățile planifică să suplimenteze bugetul de stat din contul vânătorilor

Proiectul de modificare a Legii vânătorii și protecției fondului cinegetic prevede introducerea unei taxe de 660 de lei pentru eliberarea permisului de vânătoare, precum și posibilitatea de a-l emite în format electronic.

Autoritățile planifică să suplimenteze bugetul de stat din taxele vânătorilor.
Autoritățile planifică să suplimenteze bugetul de stat din taxele vânătorilor.

Parlamentul a aprobat acest proiect de lege în prima lectură, informează logos-press.md.

„Potrivit datelor Societății vânătorilor, în țară există aproximativ 15.000 de vânători. Înmulțind această cifră cu taxa de 660 de lei, obținem aproape 9,9 milioane de lei venituri la buget. În același timp, costul noii sisteme este de aproximativ 1 milion de lei, astfel că aceste venituri vor acoperi integral cheltuielile pentru implementarea ei și vor permite eliberarea permiselor de vânătoare în format digital”, a declarat autoarea proiectului, Veronica Briceag.

Potrivit datelor prezentate în cadrul ședinței parlamentare, anual se înregistrează peste 400 de cereri noi pentru aderarea la colectivele de vânătoare.

Anterior, mass-media a scris că proiectul de lege prevede și interzicerea utilizării dronelor în timpul vânătorii. Folosirea aparatelor de zbor fără pilot va fi oficial echivalată cu braconajul.

Autorii inițiativei subliniază că definiția actuală a „vânătorii ilegale” nu acoperă toate acțiunile care pot fi considerate braconaj. În noua redactare a articolului 20 se propune ca vânătoarea să fie considerată ilegală dacă este desfășurată în perioade interzise, în locuri interzise sau cu utilizarea mijloacelor, sistemelor și metodelor interzise de lege.

Așadar, braconajul va include urmărirea animalelor sălbatice cu orice mijloace de transport, inclusiv drone.

De asemenea, proiectul de lege prevede interzicerea utilizării în timpul vânătorii a dispozitivelor de vedere pe timp de noapte și a termovizoarelor. Vânătoarea ilegală va fi considerată și folosirea armelor de vânătoare neînregistrate sau necorespunzătoare, vânătoarea fără documentele necesare, precum și utilizarea permiselor și legitimațiilor de vânătoare false sau ale altor persoane.

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