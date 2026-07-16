Autoritățile intenționează să reducă decalajele salariale.

În Moldova, angajatorul va răspunde material pentru prejudiciile cauzate angajaților din cauza neîndeplinirii obligației de a asigura plata egală pentru muncă egală.

Se prevede compensarea integrală de către angajator a datoriei salariale, precum și a plăților stimulative și compensațiilor, inclusiv compensația pentru prejudiciul moral și alte daune cauzate angajatului, precum și compensarea oportunităților pierdute. Aceasta include și plata penalităților pentru întârziere în cuantumul stabilit de instanță, scrie logos-pres.md.

Autorii inițiativei propun ca aceste și alte norme să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Aceasta prevede modificări în Codul Muncii, Codul Contravențional și patru legi corespunzătoare. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și are ca scop creșterea transparenței sistemului de remunerare.

Mecanisme de identificare a inegalității salariale

În special, se propune implementarea mecanismelor de identificare a inegalității salariale între bărbați și femei, între categorii similare de angajați și componentele salariului.

Angajatorii cu 50 sau mai mulți angajați vor fi obligați să stabilească criterii obiective de remunerare pentru aceeași muncă sau muncă de valoare egală, precum și să îi informeze pe angajați despre sistemul de evaluare și clasificare a posturilor.

Iar în companiile cu cel puțin 100 de angajați, angajatorii vor calcula anual diferența salarială pentru componentele suplimentare și variabile, precum și ponderea angajaților (femei și bărbați). Începând cu anul 2028, acești indicatori vor fi publicați de către Inspectoratul de Stat al Muncii.

Totodată, angajații, reprezentanții acestora, Inspectoratul de Stat al Muncii și Consiliul pentru Egalitate vor avea dreptul să solicite angajatorului explicații și informații suplimentare despre metodologia de formare a categoriilor de angajați sau corectitudinea clasificării efectuate.

În scopul implementării acestei inițiative, Ministerul Muncii și Protecției Sociale va elabora și va pune la dispoziția angajatorilor o metodologie de evaluare și comparare a valorii muncii. Documentul va avea caracter recomandativ.