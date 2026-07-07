Audit: Aeroportul ar putea pierde peste 90 de milioane de lei din cauza falimentului Air Moldova.

Aeroportul Chișinău riscă să nu recupereze peste 90 de milioane de lei acordate sub formă de împrumut companiei aeriene Air Moldova, aflată în procedură de faliment.

Acest lucru este menționat în raportul de audit al situațiilor financiare ale întreprinderii pentru anul 2023, informează bani.md.

Potrivit documentului, la 31 decembrie 2025, datoria Air Moldova față de Aeroportul Internațional Chișinău se ridica la 90,93 milioane de lei. Din această sumă, 58,5 milioane de lei reprezintă împrumutul nerambursat, iar 32,43 milioane de lei sunt dobânzi calculate și neachitate.

Auditorii amintesc că, în septembrie 2025, instanța a validat creanța Aeroportului în valoare de 80,45 milioane de lei, iar în ianuarie 2026 procedura de restructurare accelerată a Air Moldova a fost încetată, fiind dispusă intrarea companiei în faliment, cu valorificarea și lichidarea masei debitoare.

În aceste condiții, raportul de audit avertizează că există „incertitudini semnificative privind posibilitatea recuperării împrumuturilor acordate și dobânzilor aferente”, atât în cazul Air Moldova, cât și al altor debitori aflați în insolvabilitate.