ARCOM va aloca aproape 15 milioane de lei pentru prime și ajutoare materiale acordate angajaților.

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații (ARCOM), condusă de Sergiu Gaibu, va gestiona în 2026 un buget de aproape 96,5 milioane de lei, din care două treimi vor merge către cheltuieli de personal.

Instituția a prevăzut peste 48,6 milioane de lei pentru salarii și alte drepturi salariale, inclusiv aproape 15 milioane de lei pentru prime și ajutoare materiale acordate angajaților, scrie bani.md.

Potrivit documentului, veniturile estimate pentru anul în curs se ridică la 79,36 milioane de lei, iar instituția a intrat în anul 2026 cu un sold disponibil de peste 17,1 milioane de lei, ceea ce ridică totalul mijloacelor disponibile la 96,47 milioane de lei.

Cea mai mare sursă de venit o reprezintă plățile pentru utilizarea spectrului de frecvențe radio, estimate la 54,35 milioane de lei, adică aproape 70% din totalul veniturilor. Alte 19,36 milioane de lei vor proveni din taxele de reglementare și monitorizare în domeniul comunicațiilor electronice, iar peste 5 milioane de lei din taxele pentru resursele de numerotare.

La capitolul cheltuieli, aproape 66,7% din buget este destinat remunerării personalului. Pe lângă salariile de funcție, în valoare de 29,5 milioane de lei, ANRCETI a bugetat 7,25 milioane de lei pentru prime de performanță, 4,06 milioane de lei pentru ajutoare materiale și încă 3,69 milioane de lei pentru alte prime.

Instituția a prevăzut și 10,18 milioane de lei pentru investiții. Cei mai mulți bani – 3,81 milioane de lei sunt destinați modernizării stațiilor mobile și fixe de monitorizare. Alte 2,15 milioane de lei vor fi cheltuite pentru expertiza tehnică și proiectarea acoperișului sediului, iar 1,77 milioane de lei pentru achiziția de mașini, utilaje și tehnică de calcul.

Bugetul mai prevede 1,4 milioane de lei pentru delegații, peste 519 mii de lei pentru bilete de avion, 422.500 de lei pentru servicii de protocol și 500 de mii de lei pentru combustibil.

ARCOM nu a oferit deocamdată un răspuns privind motivele cheltuielilor atât de mari pentru prime și ajutoare materiale acordate angajaților.