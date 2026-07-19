Aproape 88.000 de apartamente din Chișinău sunt goale, însă prețurile nu scad.

Costul locuințelor rămâne la un nivel record, în ciuda scăderii numărului de tranzacții. Totodată, o parte dintre apartamentele vacante nu pot fi vândute sau închiriate din cauza problemelor juridice sau a stării tehnice precare.

Potrivit expertului în piața imobiliară Victor Cernomorcenco, aproximativ 23% din fondul locativ al Capitalei rămâne neocupat, scrie moldova1.md.

„Pe de o parte, oamenii vin la Chișinău și caută locuințe, iar pe de altă parte – observăm un paradox: apartamentele sunt goale”, a declarat specialistul în emisiunea „Bună dimineața”.

Cernomorcenco a explicat că majoritatea celor aproape 88.000 de apartamente sunt, de fapt, inaccesibile pentru cumpărători sau chiriași. O parte semnificativă a locuințelor aparține moldovenilor care trăiesc în străinătate și le folosesc doar în timpul vizitelor acasă.

„Ei vin doar în vacanțe o dată pe an sau chiar o dată la doi ani”, a spus expertul.

În plus, printre apartamentele goale se numără locuințe care nu pot fi folosite din cauza lipsei documentelor, disputelor judiciare sau a deteriorărilor majore după incendii și inundații.

Potrivit lui Cernomorcenco, în Chișinău există și aproximativ 27 de blocuri de locuințe cu peste cinci mii de apartamente care încă nu au fost date oficial în exploatare. Multe dintre acestea au fost cumpărate încă din faza de construcție, însă proprietarii nu le pot nici închiria, nici revinde.

Expertul consideră că piața imobiliară iese treptat din starea de stagnare. După aproape un an de așteptare, mulți cumpărători au ajuns la concluzia că nu va exista o scădere semnificativă a prețurilor.

„Oamenii au înțeles că în decurs de un an prețurile nu au scăzut cu 20, 30 sau 50%, așa cum mulți sperau”, a menționat el.

Potrivit acestuia, mulți reiau analiza pentru achiziția unei locuințe, deoarece închirierea nu reprezintă o soluție avantajoasă pe termen lung. Totodată, o parte dintre potențialii cumpărători preferă să emigreze și să achiziționeze proprietăți în străinătate, unde prețurile sunt adesea mai mici.

Cernomorcenco a mai subliniat că Chișinăul rămâne în mod tradițional principalul centru de atracție pentru locuitorii țării, iar cererea ridicată continuă să susțină prețurile locuințelor. În același timp, în opinia sa, construcțiile s-au realizat fără o politică de stat clară, ceea ce face ca apartamentele să rămână puțin accesibile, în special pentru familiile tinere.

El consideră că lipsa unei politici locative bine gândite influențează și situația demografică.

„Dacă o persoană nu poate găsi o locuință, va pleca din țară, iar Republica Moldova va pierde doar”, a subliniat expertul.

Potrivit lui Cernomorcenco, locuințele din suburbii sunt acum mai ieftine cu aproximativ 200–300 de euro pe metru pătrat, motiv pentru care tot mai multe complexe rezidențiale se construiesc în aceste zone. Totuși, dezvoltarea suburbilor nu este însoțită de investiții suficiente în drumuri, școli, grădinițe, parcuri și alte facilități.

Expertul a remarcat, de asemenea, creșterea popularității creditelor ipotecare. Dacă acum cinci-șase ani aproximativ 30% dintre apartamente erau cumpărate prin ipotecă, astăzi acest procent ajunge la 70% din tranzacții.

Potrivit prognozei lui Cernomorcenco, în următorii ani tot mai multe apartamente goale vor apărea pe piața închirierilor. El a amintit că în prezent aproximativ 85% dintre locuitorii Moldovei sunt proprietari de locuințe, însă în timp tot mai mulți proprietari vor închiria apartamente pentru a obține venituri pasive.