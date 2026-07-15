Aproape 770 de cazuri de activitate economică ilicită, depistate de SFS în luna iunie.

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a aplicat amenzi în 769 de cazuri de activitate ilicită de întreprinzător depistate în luna iunie. Valoarea totală a sancțiunilor a ajuns la 1.280.550 de lei.

Cele mai multe încălcări au fost înregistrate în domeniul comerțului, transmite bani.md.

Potrivit datelor prezentate de instituție, 624 dintre cazuri au fost depistate în comerț, unde au fost aplicate amenzi în valoare de 1.038.350 de lei. Alte 75 de cazuri au vizat prestările de servicii, sancționate cu 136.600 de lei, iar în transportul de pasageri în regim taxi au fost constatate 63 de încălcări, pentru care au fost aplicate amenzi de 98.600 de lei. În comerțul online au fost identificate șapte cazuri, sancționate cu 7.000 de lei.

SFS precizează că verificările au vizat persoanele fizice care desfășoară activități economice fără a fi înregistrate legal, ceea ce afectează concurența loială și duce la neplata obligațiilor fiscale.

Conform legislației, atunci când inspectorii fiscali depistează desfășurarea ilegală a unei activități de întreprinzător, este întocmit un proces-verbal contravențional în baza articolului 263 alin. (1) din Codul contravențional. Pentru această încălcare sunt prevăzute amenzi cuprinse între 1.500 și 4.500 de lei.

Instituția afirmă că acțiunile de control au scopul de a identifica și sancționa activitățile economice desfășurate în afara cadrului legal, dar și de a încuraja conformarea voluntară. SFS îndeamnă persoanele care obțin venituri din activități economice să își înregistreze legal afacerile, să declare veniturile și să achite taxele și impozitele aferente.

Totodată, autoritatea recomandă consumatorilor să solicite bonul fiscal pentru fiecare produs sau serviciu achiziționat, subliniind că tranzacțiile fiscalizate contribuie la combaterea economiei tenebre și la asigurarea unei concurențe corecte pe piață.