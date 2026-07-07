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bani.md logobani
7 Iulie 2026, 17:47
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Aproape 70% din veniturile Serviciului Vamal au provenit din TVA-ul la importuri

În prima jumătate a anului 2026, Serviciul Vamal al Moldovei a virat în bugetul de stat peste 20,38 miliarde de lei, cu 7,2% (1,36 miliarde de lei) mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Aproape 70% din veniturile Serviciului Vamal au provenit din TVA-ul la importuri.
Aproape 70% din veniturile Serviciului Vamal au provenit din TVA-ul la importuri.

Sursa principală de venituri a redevenit taxa pe valoarea adăugată la import, transmite bani.md.

Potrivit datelor instituției, încasările din TVA la import au constituit 13,98 miliarde de lei, sau 68,6% din totalul veniturilor administrate. Comparativ cu perioada ianuarie–iunie 2025, acestea au crescut cu 8,2%.

Alte 5,02 miliarde de lei, sau 24,6% din încasări, au fost asigurate de accizele la import. Cele mai mari sume au fost obținute din produsele petroliere — 2,23 miliarde de lei, precum și din produsele din tutun — 1,62 miliarde de lei. Totodată, încasările din accizele la importul automobilelor și gazului lichefiat au scăzut.

Taxele vamale au adus bugetului 1,323 miliarde de lei, cu 2,1% mai mult decât în anul precedent. De asemenea, taxa pentru efectuarea procedurilor vamale a fost de 30,4 milioane de lei, în creștere cu 32,5%.

Serviciul Vamal a precizat că, în pofida anulării acestei taxe după intrarea în vigoare a noului Cod Vamal, ea continuă să se aplice rezidenților zonelor economice libere și Portului Liber Internațional Giurgiulești, care își desfășoară activitatea în regimul anterior.

Sursă
bani.md logobani
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