Aproape 400 de întreprinderi au primit granturi în valoare totală de 90 milioane de lei de la începutul anului.

Aproape 400 de întreprinderi din Republica Moldova au primit sprijin financiar sub formă de granturi în valoare totală de 90 milioane de lei în 2026.

Vadim Indoitu, director adjunct al Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), a anunțat acest lucru la Radioul Național.

Potrivit acestuia, în trimestrul al doilea al anului 2026, organizația a acordat granturi în valoare totală de 67,8 milioane de lei unui număr de 275 de companii, transmite infotag.md.

În prezent, companiile care au primit granturile asigură peste 1.250 de locuri de muncă. Organizația estimează că beneficiarii granturilor vor crea aproximativ 800 de noi locuri de muncă cu ajutorul acestor granturi.

O treime din investiții merg către industria prelucrătoare, urmată de sectorul agricol cu 18% și tehnologia informației și comunicațiilor cu 15%. Alte fonduri sunt direcționate către industria hotelieră și de restaurante, educație, recreere și agrement, precum și către producția și furnizarea de energie, transport și depozitare.

„Prin programele gestionate de Organizație, ne propunem să avem un impact direct asupra competitivității economiei și a creării de locuri de muncă”, a remarcat Indoitu.

Fondurile pentru granturi provin din bugetul de stat și de la partenerii externi ai Republicii Moldova. Uniunea Europeană contribuie prin intermediul Programului de Reformă pentru Republica Moldova. Finanțarea este asigurată și prin proiectul „Întreprinderi și Comunități Puternice pentru Republica Moldova”, care este finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și guvernul elvețian.