Aproape 29 de milioane de lei vor fi cheltuiți pentru refacerea marcajelor rutiere.

Administrația Națională a Drumurilor (AND) a lansat licitația publică pentru executarea lucrărilor de aplicare a marcajului orizontal pe principalele trasee din Republica Moldova, pe o lungime totală de 1.355 de kilometri.

Valoarea estimată a contractelor este de 28,9 milioane de lei, fără TVA, bani alocați din Fondul Rutier. Procedura de achiziție este împărțită în trei loturi și vizează lucrări pe 31 de sectoare de drum, cu o suprafață totală de 365.403 de metri pătrați de marcaje, transmite bani.md.

Lucrările vor fi executate pe drumurile magistrale M1, M3 și M5, precum și pe mai multe drumuri republicane și regionale, inclusiv R3, R5, R6, R8, R10, R12, R14, R20, R26, R28, R30, R35, G14, G75, G85, G89, G105 și G106.

Marcajele vor fi aplicate pe axul drumurilor, pe marginile carosabilului, la separarea sensurilor de circulație, pe benzile suplimentare pentru urcare și coborâre, precum și pe benzile de accelerare și decelerare, conform standardelor tehnice în vigoare.

Operatorii economici interesați pot depune ofertele până la 3 august 2026.