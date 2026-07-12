APP implementează noul program de privatizare a Hotelului Zarea și a editurilor Știința și Lumina.

Agenția Proprietății Publice (APP) implementează un nou program de privatizare a activelor statului.

În cadrul acestui program vor fi scoase la vânzare cinci active ale statului, transmite infotag.md.

În listă sunt incluse fabrica de sticlă, Hotelul „Zarea”, Editura Didactică de Stat „Știința”, Editura Lumina, precum și întreprinderea chimică experimentală Izomer.

Fabrica de sticlă din Chișinău este propusă pentru privatizare printr-un concurs de investiții ca un obiect unic de patrimoniu cultural. Prețul de pornire este de 773 milioane de lei. În condițiile privatizării se menționează că viitorul investitor trebuie să investească 20,5 milioane de euro în decurs de trei ani.

Potrivit APP, fabrica de sticlă dispune de o producție funcțională, infrastructură corespunzătoare și potențial pentru consolidarea poziției sale ca producător regional competitiv.

Fabrica a fost fondată în 1970. Ca activ al statului, a fost scoasă la privatizare în 2012, cu un preț de pornire de 396 milioane de lei. Din cauza lipsei unui cumpărător, nu a fost vândută. Capitalul social al fabricii de sticlă depășește 403 milioane de lei.

Cererile pentru participarea la privatizare pot fi depuse până la ora 17:00, 30 septembrie. Câștigătorul concursului va fi investitorul care va oferi cel mai mare preț și condiții avantajoase pentru modernizarea fabricii.