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bani.md logobani
13 Iulie 2026, 20:36
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Apă-Canal Chișinău solicită majorarea tarifelor la apă cu peste 11%

Locuitorii Chișinăului se pot confrunta cu o nouă creștere a tarifelor la apă și canalizare.

Apă-Canal Chișinău solicită majorarea tarifelor la apă cu peste 11%.
Apă-Canal Chișinău solicită majorarea tarifelor la apă cu peste 11%.

Compania Apă-Canal Chișinău a depus la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică o cerere de revizuire a tarifelor, motivând necesitatea majorării prin creșterea cheltuielilor de exploatare, transmite bani.md.

Conform propunerii operatorului, tariful pentru apa potabilă ar putea crește de la 13,99 lei la 15,55 lei pe metru cub. Aceasta înseamnă o majorare de aproximativ 11,2%. Tariful pentru serviciile de canalizare se propune a fi majorat de la 7,40 lei la 7,68 lei pe metru cub, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 4%.

Apă-Canal Chișinău afirmă că revizuirea tarifelor este legată de creșterea cheltuielilor pentru activitatea întreprinderii. Conform calculelor companiei, cheltuielile totale în 2026 ar putea ajunge la aproximativ 965 milioane lei, în timp ce estimarea ANRE este de circa 923 milioane lei.

Printre principalele motive ale creșterii cheltuielilor, operatorul indică majorarea costurilor cu salariile, energia electrică, amortizarea echipamentelor și alte plăți obligatorii.

Totodată, compania prognozează că în 2026 va asigura livrarea a peste 47 milioane metri cubi de apă potabilă și evacuarea a circa 44,5 milioane metri cubi de ape uzate.

În același timp, Apă-Canal comunică despre cheltuielile tehnologice și pierderile de apă estimate la 17,25 milioane metri cubi, ceea ce reprezintă aproximativ 25,9% din volumul total de apă introdus în sistem.

În același proiect, operatorul propune reducerea tarifului pentru producerea și transportarea apei în vederea redistribuirii, de la 6,26 lei/metrul cub la 6,01 lei/metrul cub, precum și diminuarea tarifului pentru apa tehnologică.

Decizia finală privind modificarea tarifelor va fi luată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică după examinarea cererii.

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bani.md logobani
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