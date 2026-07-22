Apă-Canal Chișinău convoacă agenții economici pentru a discuta măsurile necesare.

S.A. Apă-Canal Chișinău convoacă agenții economici pentru a discuta măsurile de protecție a sistemului de canalizare în perioada caniculei.

La solicitarea primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, S.A. Apă-Canal Chișinău organizează o ședință de lucru cu agenții economici care deversează ape uzate în rețeaua publică de canalizare. Necesitatea întâlnirii este determinată de temperaturile ridicate și de creșterea încărcăturii asupra stațiilor de epurare din municipiul Chișinău, scrie noi.md.

În cadrul ședinței se vor discuta măsuri comune pentru prevenirea supraîncărcării infrastructurii de canalizare și reducerea riscurilor ecologice.

În timpul întâlnirii vor fi abordate aspecte privind funcționarea stațiilor de epurare în condiții de caniculă, respectarea normelor de deversare a apelor uzate, precum și măsuri de monitorizare și control menite să protejeze sistemul public de canalizare.

S.A. Apă-Canal Chișinău îndeamnă agenții economici să participe activ la discuții și să contribuie la asigurarea unei funcționări fiabile și eficiente a sistemului public de canalizare pentru locuitorii municipiului Chișinău.