ANTA începe controale la operatorii de transport: Pentru lipsa informațiilor despre tarife se aplică sancțiuni.

ANTA a avertizat operatorii de transport de pasageri și administrațiile autogarărilor cu privire la obligativitatea afișării informațiilor despre tarifele de pe rutele regulate.

Instituția a mai anunțat că inspectorii săi vor verifica respectarea acestor cerințe în contextul ajustării săptămânale a tarifelor temporare, transmite bani.md.

Potrivit cerințelor ANTA, administrațiile autogărilor sunt obligate să afișeze informații despre tariful temporar în vigoare la casele de bilete, în sălile de așteptare, pe panourile informative și pe platformele online. În plus, valoarea indicată în bilete trebuie să corespundă exact sumei plătite de pasager și să nu depășească tariful limită stabilit.

La rândul lor, operatorii transporturilor regulate de pasageri sunt obligați să afișeze în interiorul vehiculului, într-un loc vizibil, informații despre tariful pe kilometru și despre costul total al călătoriei. De asemenea, aceștia trebuie să informeze din timp pasagerii cu privire la prețul călătoriei, să elibereze fiecărui pasager un bilet și să nu solicite plăți suplimentare nejustificate.

ANTA a subliniat că lipsa informațiilor despre tarife poate induce pasagerii în eroare, poate favoriza abuzurile și poate reduce încrederea în transportul public.

Inspectorii agenției au avertizat că, în cazul operatorilor care nu respectă cerințele legislației, vor fi aplicate sancțiunile prevăzute de lege.

Reamintim că tarifele pentru transporturile regulate auto de pasageri din Moldova sunt ajustate săptămânal, în funcție de modificarea costului motorinei.