ANRE: Liberalizarea pieței nu duce la creșterea costului serviciilor de distribuție a gazelor

În legătură cu informațiile apărute despre presupusa creștere a costului serviciilor de distribuție a gazelor naturale ca urmare a liberalizării pieței, ANRE precizează că această afirmație e incorectă și poate induce în eroare.

Liberalizarea pieței gazelor naturale nu conduce la creșterea costului serviciilor de distribuție, transmite noi.md.

Tarifele pentru serviciile de distribuție sunt reglementate de ANRE și se aplică în mod egal tuturor furnizorilor de gaze naturale, indiferent dacă aceștia furnizează gaz în cadrul obligațiilor de prestare a serviciilor publice la prețuri reglementate sau pe piața concurențială la prețuri contractuale.

Schimbarea furnizorului de către consumator, și anume trecerea de la un furnizor cu prețuri reglementate la un furnizor care activează pe piața liberă, nu implică costuri suplimentare pentru operatorul sistemului de distribuție și nu afectează costul serviciului de distribuție.

Este important să se facă distincția între costul serviciului de distribuție și alte componente ale tarifului final. Trecerea unei părți a consumatorilor mari pe piața concurențială a avut un impact limitat asupra costurilor fixe ale furnizorului de servicii comunale. Acest impact este estimat la aproximativ 17 bani/m³.

Această sumă nu reprezintă o creștere a costului serviciului de distribuție, ci reflectă repartizarea unor costuri fixe pe un volum mai mic de gaz furnizat în cadrul serviciului public.

ANRE îndeamnă participanții la piață și persoanele care fac declarații publice să utilizeze informații veridice și să facă delimitarea între componentele tarifului pentru a evita interpretările eronate și dezinformarea consumatorilor.