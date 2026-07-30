ANRE este gata să se mute într-o altă clădire pentru a economisi la chirie.

Directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, susține că instituția este dispusă să renunțe la actualul sediu închiriat, pentru care achită aproximativ 8 milioane de lei anual.

Aceasta în cazul dacă autoritățile vor identifica o alternativă.

„Dacă noi, reprezentanții opoziției, vom depune eforturi și vom găsi un spațiu potrivit, sunteți gata să vă mutați în altă clădire, pentru ca aceasta să nu ne coste 8 milioane de lei pe an?”, a întrebat Costiuc, transmite bani.md.

„Cu mare plăcere, acesta este chiar scopul nostru. Din 2019, când a fost încheiat contractul de închiriere, ne adresăm anual autorităților cu rugămintea de a găsi un alt spațiu pentru noi. Desigur, dacă veți manifesta o activitate mai intensă și veți găsi o variantă potrivită, suntem gata să discutăm condițiile și să vedem ce soluție se poate găsi”, a răspuns Alexei Taran.

ANRE plătește lunar chiria pentru biroul său peste 60.000 de euro, ceea ce reprezintă aproximativ 8 milioane de lei pe an. Agenția închiriază un spațiu cu suprafața totală de 2.115 metri pătrați, dintre care 1.468 metri pătrați sunt amenajați ca birouri pentru angajați.

Clădirea aparține soților Aliona și Andrei Golban. Andrei Golban este președintele Federației de judo a Republicii Moldova. În 2016, a fost reținut într-un dosar penal. Ancheta bănuia că el, împreună cu un sportiv profesionist și un fost polițist, ar fi încercat să șantajeze cu 13 milioane de ruble rusești un cetățean al Moldovei care lucra în Federația Rusă. Atunci Inspectoratul General de Poliție declara că Golban și alți suspecți ar fi putut face parte dintr-un grup infracțional condus de Grigori CaramalaC, alias „Bulgarul”.