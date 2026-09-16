ANRE a majorat tarifele pentru alimentarea cu apă și canalizare în Cocieri.

În ședința sa din 16 septembrie, ANRE a aprobat noi tarife pentru serviciile de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate, prestate de Î.M. Pro Mediu-Cocieri, care deservește consumatorii din Cocieri.

Tariful pentru un metru cub de apă potabilă a fost stabilit la nivelul de 15,24 lei, comparativ cu actualii 14,71 lei/m³. Astfel, apa potabilă s-a scumpit cu 53 de bani, sau cu aproximativ 3,6%, pentru fiecare metru cub. Serviciile de canalizare și epurare a apelor uzate s-au scumpit, de asemenea. Tariful a crescut de la 28,34 lei la 30,38 lei/m³, ceea ce reprezintă o majorare de 2,04 lei, sau cu aproximativ 7,2%, scrie bani.md.

Totuși, noile tarife aprobate de ANRE sunt mai mici decât cele solicitate de operator. Pentru apa potabilă, tariful aprobat este cu 4,13 lei/m³ mai mic decât cel solicitat, iar pentru apele uzate și epurare — cu 1,31 lei/m³ mai mic.

În urma analizei efectuate, ANRE a stabilit pentru compania Î.M. Pro Mediu-Cocieri un venit prognozat din activitatea reglementată pentru anul 2026 în valoare de 1,762 milioane de lei, cu 570,8 mii de lei mai puțin decât suma solicitată de operator.

La calcularea tarifelor au fost luate în considerare cheltuielile pentru energia electrică, consumul tehnologic și pierderile de apă, cheltuielile pentru personal și alte componente ale tarifului. ANRE precizează că tariful acoperă doar cheltuielile justificate și necesare pentru prestarea serviciilor reglementate, ținând cont de rezultatele activității operatorului și de abaterile tarifare înregistrate în perioadele precedente.

În cadrul aceleiași ședințe, ANRE a aprobat, de asemenea, tariful pentru prestarea serviciului public de alimentare tehnologică cu apă de către compania S.R.L. Tariful pentru Petcom Lux a fost stabilit la nivelul de 26,86 lei/m³, comparativ cu 20,27 lei/m³ anterior. Majorarea constituie 6,59 lei/m³ sau aproximativ 32,5%. Totodată, tariful aprobat pentru Petcom Lux este cu 10,52 lei/m³ mai mic decât cel solicitat de operator. Pentru anul 2026, ANRE a stabilit un venit reglementat în valoare de 1,881 milioane de lei, cu 921,8 mii de lei mai mic decât nivelul solicitat de companie.