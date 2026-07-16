ANRE a lansat în dezbatere publică cererea Energocom privind prețurile la gaze.

ANRE a anunțat că a primit de la SA Energocom o cerere pentru examinarea și aprobarea prețurilor reglementate la livrarea gazelor naturale pentru anumite categorii de consumatori finali.

Prin urmare, în conformitate cu cerințele legislației privind transparența procesului decizional, cererea împreună cu materialele însoțitoare au fost publicate pe site-ul oficial al ANRE, în secțiunea „Transparența luării deciziilor / Proiecte supuse consultărilor publice”.

În prezent, specialiștii Agenției Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) analizează materialele și calculele prezentate de Energocom. După finalizarea analizei, agenția va pregăti și va publica propriul proiect de hotărâre pentru consultările publice, în conformitate cu cerințele legislației privind transparența procesului decizional.

ANRE a îndemnat toate părțile interesate, inclusiv consumatorii, participanții pe piața energetică, reprezentanții mediului de afaceri, asociațiile de profil și societatea civilă, să se familiarizeze cu materialele publicate și să transmită propunerile sau observațiile lor în cadrul dezbaterii publice.

Agenția a subliniat că toate opiniile primite vor fi examinate în conformitate cu legislația privind transparența procesului decizional.