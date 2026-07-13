Analist: Creșterea ponderii euro în rezervele valutare e legată de împrumuturile UE.

Analistul financiar Vladimir Golovatiuc afirmă că creșterea ponderii euro în rezervele valutare ale Moldovei se datorează împrumuturilor mari acordate Guvernului de către creditorii europeni, în principal Comisia Europeană.

El și-a exprimat această opinie pe rețelele sociale, comentând cele mai recente date ale Băncii Naționale privind rezervele valutare ale statului, transmite infotag.md.

„În iunie, Guvernul a primit doar 4 milioane de euro, inclusiv 1,5 milioane pentru proiecte de investiții, în timp ce 21 de milioane de euro au fost cheltuiți pentru serviciul datoriei externe. Cu toate acestea, rezervele valutare au crescut în iunie, ajungând la 5,216 miliarde de euro la sfârșitul lunii iunie, față de 5,188 miliarde de euro în luna precedentă”, a raportat expertul, menționând că creșterea s-a datorat în principal deprecierii continue a monedei europene, care a majorat rezervele valutare cu 39 de milioane de euro.

Potrivit acestuia, „de la începutul anului, Guvernul a primit 196 de milioane de euro în împrumuturi și granturi, în timp ce 126 de milioane de euro au fost alocate pentru serviciul datoriei externe. Ca urmare a acestui fapt, precum și a altor operațiuni, rezervele valutare au crescut cu 112 milioane de euro”.

„Pe parcursul a 12 luni, adică din iulie 2025, Guvernul a primit 436 de milioane de euro în împrumuturi și granturi, în timp ce serviciul datoriei externe s-a ridicat la 314 milioane de euro. Rezervele valutare au crescut de la 5,070 miliarde de euro la 5,216 miliarde de euro, adică structura rezervelor este încă dominată de valorile mobiliare ale emitenților străini – peste 90%, comparativ cu 88% cu un an în urmă.

În ceea ce privește structura valutară, cea mai mare parte a rezervelor, ca și în anul precedent, sunt denominate în euro – 56%. Deși acum cinci ani, în iunie 2021, ponderea rezervelor în euro era de doar 27%, în timp ce în dolari americani era de 65%, iar în lire sterline de 8%”, a remarcat specialistul, legând creșterea ponderii euro de creșterea creditării către Republica Moldova din partea partenerilor europeni.