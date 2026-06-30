30 Iunie 2026, 20:45
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Agenția AIPA a lansat o nouă etapă de subvenționare pentru producătorii de lapte
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a anunțat lansarea celei de-a șaptea runde de depunere a cererilor pentru plățile directe acordate crescătorilor de animale „per kilogram” de lapte.
Perioada de depunere a cererilor este între 6 iulie și 14 august 2026. Cererile (împreună cu pachetul de documente însoțitoare) pot fi depuse de producătorii agricoli la subdiviziunile teritoriale ale AIPA, transmite logos-pres.md.
Sprijinul financiar va fi acordat fermierilor pentru volumele de lapte de vacă, oaie și capră livrate pentru procesare în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2025.
La runda de subvenționare directă pot participa crescătorii de animale care:
- dețin ferme de lapte autorizate de Agenția ANSA;
- nu au datorii la plata impozitelor și taxelor către bugetul de stat;
- sunt membri ai asociației profesionale a producătorilor agricoli;
- nu se regăsesc pe lista persoanelor cărora le este interzisă subvenționarea și nu se află în proces de faliment sau lichidare.