Aeroportul Mărculești funcționează de aproape trei ani cu un director interimar, în loc să fie organizat un concurs.

Aeroportul Internațional Mărculești este condus de aproape trei ani de un administrator interimar, deși legislația prevede o perioadă limitată pentru exercitarea atribuțiilor fără organizarea unui concurs.

Această întrebare a fost discutată în cadrul ședinței comisiei parlamentare de anchetă, transmite nordnews.md.

Reprezentanții Agenției Proprietății Publice au comunicat că subiectul organizării unui concurs pentru funcția de administrator a fost discutat încă în 2024, însă procedura nu a fost inițiată.

Potrivit șefei Direcției administrare corporativă, metodologii și reglementare din cadrul APP, Natalia Pătrașcu, Nicolae Clicici deține funcția de administrator interimar al aeroportului din 12 decembrie 2023. Ea a explicat că organizarea concursului a fost considerată atunci inoportună din cauza pregătirii unor modificări legislative și a transmiterii unei părți din infrastructura administrată de întreprindere.

Această explicație a ridicat întrebări din partea președintelui comisiei de anchetă, deputatului Dinu Plîngău. El a menționat că legislația prevede organizarea unui concurs pentru numirea conducătorului.

La APP s-a declarat că va fi organizat un concurs pentru funcția de administrator. Reprezentanta instituției a precizat, de asemenea, că anterior, la întreprindere, a fost efectuată inventarierea activelor, iar actualul conducător cunoaște mai bine situația curentă din cadrul instituției.

Reprezentanții Agenției Proprietății Publice au adăugat că insistă asupra organizării concursurilor și în alte întreprinderi de stat, unde conducătorii activează cu statut de interimari.

Aeroportul Internațional Mărculești este o întreprindere de stat aflată în administrarea APP. În instituție lucrează 76 de angajați.

Potrivit datelor întreprinderii, în 2025 veniturile din vânzări au constituit 14,2 milioane de lei, însă pierderea netă a ajuns la 14,1 milioane de lei. În 2024, pierderea a constituit 23,5 milioane de lei, iar în 2023 — 18 milioane de lei.