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14 Iulie 2026, 23:39
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Aeroportul din Chișinău și-a dublat profitul

Aeroportul Internațional Chișinău a încheiat anul 2025 cu o creștere semnificativă a indicatorilor financiari, devenind principala sursă de venituri în rândul întreprinderilor de stat din Moldova.

Aeroportul Chișinău și-a dublat profitul.
Aeroportul Chișinău și-a dublat profitul.

Profitul său net a atins 712 milioane de lei, de două ori mai mult decât în 2023, când era de 337 milioane de lei, transmite logos-pres.md.

Creșterea veniturilor se explică printr-o creștere semnificativă a cifrei de afaceri. Veniturile aeroportului pe an au crescut de la 941,61 milioane la 1,94 miliarde de lei. Veniturile din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor au crescut cu aproape o treime — până la 1,19 miliarde de lei, comparativ cu 918 milioane de lei cu un an înainte.

Acest rezultat a plasat aeroportul printre cele mai profitabile întreprinderi de stat din țară. Potrivit Agenției Proprietății Publice, în 2023 acesta a ocupat poziția de lider printre companiile cu capital de stat după volumul profitului net.

Creșterea indicatorilor financiari ai Aeroportului Chișinău a coincis cu o creștere record a traficului de pasageri. În 2023, aeroportul a deservit 6,08 milioane de pasageri — cu 46,8% mai mult decât în anul precedent.

Totodată, cheltuielile întreprinderii au crescut nesemnificativ. Astfel, cheltuielile administrative au crescut cu 6,4% — până la 54,38 milioane de lei.

În același timp, valoarea activelor aeroportului a crescut cu 35,3% și a ajuns la 2,54 miliarde de lei, comparativ cu 1,88 miliarde de lei cu un an înainte.

De menționat că aeroportul rămâne în proprietatea statului în proporție de 100%. Capitalul său social este de 186,75 milioane de lei.

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