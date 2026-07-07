Aeroportul din Chișinău a înregistrat un profit record de aproape 712 milioane de lei.

Aeroportul Internațional Chișinău a încheiat anul 2025 cu rezultate financiare record. Activele totale ale întreprinderii au depășit pragul de 2,5 miliarde de lei, în timp ce veniturile s-au dublat față de anul precedent.

Conform situațiilor financiare, activele Aeroportului au crescut de la 1,88 miliarde de lei la începutul anului la 2,54 miliarde de lei la 31 decembrie 2025, ceea ce reprezintă o majorare de peste 660 de milioane de lei, transmite bani.md.

În același timp, veniturile totale au urcat de la 977,6 milioane de lei în 2024 la 2,019 miliarde de lei în 2025, de peste două ori mai mult într-un singur an.

Profitul net al întreprinderii a ajuns la 711,9 milioane de lei, comparativ cu 337 milioane de lei în anul precedent.

Raportul arată și o consolidare a poziției financiare a întreprinderii. Capitalul propriu al Aeroportului a crescut până la 1,83 miliarde de lei, iar disponibilitățile bănești au ajuns la 805,7 milioane de lei, față de 564,9 milioane de lei cu un an înainte.