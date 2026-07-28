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unimedia.info logounimedia
28 Iulie 2026, 16:53
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Adaosul de 48 de bani la prețul benzinei și al motorinei a fost amânat până la sfârșitul lunii august

Majorarea prețurilor la combustibil cu 48 de bani, prevăzută pentru completarea rezervelor strategice ale statului, a fost amânată cu 30 de zile. Despre aceasta a anunțat premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan.

Adousul de 48 de bani la prețul benzinei și motorinei a fost amânat până la sfârșitul lunii august.
Adousul de 48 de bani la prețul benzinei și motorinei a fost amânat până la sfârșitul lunii august.

„După cum știți, a fost adoptată o lege care prevede că, începând cu 1 august, suntem obligați să începem completarea rezervelor de stat, pentru a crea stocul necesar de produse petroliere, inclusiv motorină. Această lege obligă statul, în calitate de participant responsabil la piață, să dispună de rezerve strategice, transmite unimedia.info.

Potrivit legii, începând cu 1 august, la prețul motorinei la stațiile de alimentare trebuia adăugată suma de 48 de bani pe litru, pentru formarea treptată a acestor rezerve.

În condițiile actuale, aceasta este una dintre soluțiile adoptate de Comisie și, cred, va fi primită pozitiv de cetățeni. Ținând cont de situația existentă deja privind prețurile la combustibil, amânăm intrarea în vigoare a acestei măsuri cu 30 de zile.

Cel puțin până la 25 august vom evalua din nou situația. Asta înseamnă că, începând cu 1 august, majorarea de 48 de bani nu va avea loc. Această decizie are ca scop menținerea prețului combustibilului la un nivel care va fi suportabil pentru locuitorii Republicii Moldova. La chestiunea introducerii acestei majorări de 48 de bani pe litru vom reveni ulterior”, a declarat premierul.

Pe 21 iulie, în acest an, Consiliul administrativ al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat includerea, în marja comercială specială, a unei majorări suplimentare în valoare de 0,48 lei pe litru pentru benzină și motorină. Aceste fonduri sunt destinate formării și menținerii stocurilor de urgență de produse petroliere.

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